Loretta Goggi compie 69 anni/ “Macché a modo… Ho un’anima hard rock!” (Domenica In)

Oggi, domenica 29 settembre, Loretta Goggi compie 69 anni e spegne le sue candeline ospite di Mara Venier, nel corso della nuova puntata di Domenica IN trasmessa in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai. Rigorosamente live, l’attrice, cantante ed imitatrice, si racconterà con la “Zia” d’Italia parlando con molta probabilità, anche del suo attuale impegno televisivo ogni venerdì sera nel ruolo di giudice di Tale e Quale Show. Per merito della sua classe, il suo stile e la sua simpatia, Loretta Goggi mantiene la sua postazione dietro il bancone, esattamente dalla prima edizione. Carlo Conti infatti, pare non avere alcuna intenzione di sostituirla. Recentemente intervistata da Rolling Stone, ha svelato di avere un’anima rock, nonostante si presenti tutta “a modo”. Confrontandosi con Raffaella Carrà, si è definita una eterna seconda: “Non mi sono mai posta il problema di paragonarmi, ma nell’immaginario collettivo del pubblico televisivo ci sono dei miti: Baudo, Bongiorno, Corrado e Carrà. – ha affermato – Sono riusciti ad arrivare al pubblico con una forza totalmente diversa dalla mia. Ma quando dico che sono seconda, non parlo di bravura o professionalità. Sono seconda rispetto alle icone televisive costruite negli anni ’70”, racconta.

Loretta Goggi: “Ho un’anima hard rock!”

Loretta Goggi, racconta anche di non essere “infastidita” da Maledetta Primavera. Nonostante il suo vasto repertorio, quando si parla del suo ruolo da cantante, citano quasi esclusivamente quel brano: “No, non mi da fastidio e sa perché? È una sfida vinta contro quelli che pensavano fossi adatta solo a cantare marcette, come tutte le showgirl dell’epoca. Andare a cantare – sul serio! – sul palco più importante e vedere il pubblico della galleria dell’Ariston – non quelli in platea che generalmente sono personaggi o addetti ai lavori – lì è stata la mia vittoria. Io Sanremo l’ho vinto. Maledetta Primavera è una medaglia per me”. Poi la rivelazione: “E pensare che all’apparenza sembro tutta a modino. Dentro sono aperta alle sensazioni, alle emozioni. Mi butto nel nuovo, cerco di non stare sulla stessa linea. Diciamo che sono rock, anzi, hard rock!”. Sarà pronta a fare follie anche in diretta con Mara Venier? Per scoprirlo non vi resta che sintonizzarvi su Rai1 a partire dalle 14.

