LORETTA GOGGI/ Dopo Gianni Brezza solo Carlo Conti… (Tale e Quale Show)

Non è Tale e Quale Show senza Loretta Goggi nella postazione di giudice del programma di Carlo Conti. Cantante, attrice, imitatrice: ci troviamo dinanzi ad un’artista completa, come completi devono essere i concorrenti che decidono di cimentarsi nella trasmissione di Rai Uno che parte oggi, venerdì 18 settembre 2020. Seduta dietro il bancone che spetta ai giurati, Loretta Goggi in questi anni ha saputo interpretare i ruoli più diversi: severa e critica al punto giusto senza trascendere nella ferocia fine a se stessa, ma anche empatica, divertita e soprattutto divertente. Senza voler fare torto agli altri compagni d’avventura, la veterana del programma di Carlo Conti è diventata sempre di più una colonna portante di Tale e Quale Show: c’è da scommettere che lo sarà anche in questa edizione 2020…

LORETTA GOGGI A TALE E QUALE SHOW

Sugli schermi di Rai Uno Loretta Goggi è apparsa proprio pochi giorni fa, complice l’invito di Mara Venier a Domenica In. Nel salotto di un’amica, la Goggi è tornata a parlare del marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011, e del fatto che soltanto la chiamata di un grande come Carlo Conti l’ha fatta desistere dal mettere in atto quello che per lei era diventato un convincimento profondo: l’addio alla televisione dopo la scomparsa del suo compagno di vita. Mai scelta si rivelò più azzeccata dal momento che l’esperienza a Tale e Quale Show ha consentito alla cantante di Maledetta Primavera non solo di farsi apprezzare da un pubblico, quello della sua generazione, che l’ha sempre amata, ma anche di farsi amare dai più giovani che nella trasmissione di Carlo Conti vedono un’occasione per ridere e seguire i propri beniamini alle prese con le esibizioni.



