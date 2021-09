Loretta Goggi/ Gianni Brezza? Tutto iniziò con le riprese del film “Fantastico”

Loretta Goggi, come ha conosciuto suo marito Gianni Brezza?

Loretta Goggi è tra gli ospiti più attesi dei Seat Music Awards 2021. Si tratta di un’artista veramente completa, infatti è un’attrice, conduttrice, cantante, ballerina e imitatrice. Lei è nata nel 1950 ed è definita come uno dei migliori e brillanti personaggi della televisione e dello spettacolo italiano. La Goggi è stata la prima donna che ha condotto Sanremo nell’86 e anche a condurre un gioco di quiz, cioè il Lorella Goggi quiz. Lei è stata anche la prima della Rai a voler andare a Mediaset, infatti negli anni Ottanta ha condotto Gran Varietà e Hello Goggi.

Loretta Goggi ha ottenuto molto successo con Maledetta primavera, nel quale è arrivata al secondo posto al Festival nell’81. Questa canzone ha avuto notorietà anche a livello europeo e mondiale, ma pure in Sud America. Recentemente, invece, ovvero nel 2018, ha ottenuto il disco d’oro per aver venduto più di due milioni di copie. Lei ha conosciuto Gianni Brezza durante le riprese del film Fantastico ed è diventato il suo grande amore. Ai tempi era sposato con sua moglie, con la quale aveva avuto tre figli e aveva tredici anni in più rispetto a Loretta. Loro due si sono subito innamorati e si sono spostati, ma nel 2011 è morto ed ha lasciato un grosso vuoto nell’artista.

Attualmente, dopo la morte del marito, Loretta Goggi è apparsa come giudice di nuovo in televisione, al programma Tale e quale show, di Carlo Conti. Altre partecipazioni sono state in I migliori anni, sempre un programma di Carlo Conti. Lei non ha nessun profilo Instagram, ma ha un account di Facebook, che è gestita dal suo team. Ora l’artista vive a Roma, a piazza Irnerio in via Aurelia, vicino il Vaticano.

