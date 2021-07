Loretta Goggi/ Il racconto della malattia: “Stavo morendo, la tiroide non funzionava”

Loretta Goggi ha rischiato la vita. È quanto rivela lei stessa in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata al settimanale Gente, in cui parla a cuore aperto della malattia che l’ha colpita nel 2011, in concomitanza con la morte del marito Gianni Brezza. “Quando ho perso Gianni tutto si è spento”, si legge nell’intervista. “Sono stata malissimo sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Stavo morendo! Mi ha salvata un’endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare”. Si potrebbe parlare di un malessere di origine psicosomatica, visto che in quel periodo Loretta era particolarmente giù. La forza di riprendersi, racconta, l’ha trovata nella sorella Daniela, che l’ha coinvolta nelle commissioni di tutti i giorni. Ma non solo in lei: in quel periodo, infatti, la Goggi afferma anche di essersi riavvicinata alla fede.

Loretta Goggi: così è rinata dopo la malattia

Le cose sono andate più o meno così: “Non uscivo più di casa. Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere”. Fondamentale anche l’invito di Carlo Conti a far parte della giuria di Tale e Quale Show: “Mi ha chiamata per il suo programma e mi ha detto che ero l’unica che sapeva tutto delle imitazioni. Mi hanno aiutato anche Christian De Sica e Claudio Lippi”. In questo modo, Loretta Goggi è riuscita a elaborare il lutto e a uscire da una situazione che la stava logorando anche fisicamente.

