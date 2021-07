Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu/ Loretta Goggi: la carriera e l’amore

Torna in replica un nuovo appuntamento dedicato a Raffaella Carrà e al suo “A raccontare comincia tu”

Questa sera, giovedì 29 luglio, in prima serata su Rai 3 va in onda la replica della puntata di “A raccontare comincia tu” in cui Raffaella Carrà intervista la collega Loretta Goggi, artista tra le più versatili e dall’eleganza senza tempo. “Non ho mai capito perché i media abbiano creato questo antagonismo tra me e lei. Perché a nessuno è venuto in mente, per esempio, di dire che Pippo Baudo è più bravo di Corrado?”, si è chiesta la Goggi, prima di sedersi al fianco della Carrà. Le due hanno ripercorso insieme la carriera della Goggi: gli esordi di ragazzina, che amava recitare per essere “bambola di me stessa”, il doppiaggio e il successo con lo sceneggiato “Freccia nera” di Majano. La Goggi ha ricordato quando ha debuttato come imitatrice al fianco di Pippo Baudo nel programma radiofonico “Caccia alla voce”, per sostituire Franco Rosi: “Ho accennato un’imitazione di Patty Pravo”.

A raccontare comincia tu: Loretta Goggi tra carriera e vita privata

Nella lunga chiacchierata con Raffaella Carrà, Loretta Goggi ha ricordato anche l’amore della sua vita, Gianni Brezza. I due si sono incontrati sul set di Fantastico, nel 1979: “Chiesi un ballerino per me che avesse una fisicità importante”. La conduttrice e il coreografo hanno fatto coppia fino al 2011, anno della morte di Brezza. “All’inizio, volevo sposarmi per la mia famiglia. Dopo 29 anni di fidanzamento, non mi sembrava più importante. Un giorno Gianni stava guardando la Juve. Mi chiese: “Goggi, perché non ci sposiamo?”. Solo allora feci mettere la targa sulla porta di casa. Ci scrissi “Brezza”. Quando una è geisha è geisha, non è che fa finta”, ha scherzato la Goggi. I due si sono sposati a Orbetello il 26 aprile 2008. Brezza è morto il 5 aprile 2011, per le complicanze di un tumore al colon.

