Loretta Goggi ricorda Alighiero Noschese/ “Palco al 50%, uomini Rai non amano farlo”

Un omaggio importante ed inevitabile, quello avvenuto oggi nel corso di Domenica In da parte di Loretta Goggi ad Alighiero Noschese. Dopo un filmato della loro collaborazione, Loretta – che intanto ha confidato a Mara Venier il suo desiderio di tornare a fare l’attrice, ammettendo di aver chiuso con le imitazioni – ha commentato: “Alighiero mi ha permesso di stare con il suo primo spettacolo con una conduzione al 50%, cosa che in Rai gli uomini non amano molto fare”. Una bella frecciatina, seppur senza un destinatario ben preciso, rivolta agli uomini della tv pubblica. Ma Noschese, nel suo caso, ha fatto molto di più dal momento che, come raccontato dalla Goggi, le ha insegnato la vera tecnica. Loretta ha poi ammesso che Alighiero è stata una delle poche persone conosciute nel lavoro e che ha messo piede nella sua vita privata: “forse è l’unico che è venuto a casa sua, per il mio compleanno”, ha ammesso, citando anche Pippo Baudo e Franco Califano.

LORETTA GOGGI RICORDA ALIGHIERO NOSCHESE A DOMENICA IN

Un ricordo bellissimo, quello di Loretta Goggi a Alighiero Noschese del quale l’attrice e cantante ha rivelato nel corso della sua ospitata nell’ambito dell’ultima puntata stagionale di Domenica In: “aveva molto sofferto per la separazione da sua moglie e questo faceva spesso venire le lacrime agli occhi ad Alighiero”, ha aggiunto. Poi ha ricordato con un pizzico di inevitabile nostalgia un altro aneddoto della loro conoscenza: “lui veniva a prendermi con la macchina della Rai quando c’erano le targhe alterne, era una persona molto carina che ricordo con affetto”, ha chiosato. Mara Venier ha sottolineato come non tutti siano riconoscenti verso coloro che hanno contribuito alla nascita e crescita artistica e non solo. “Ti rendi conto di chi ti è stato accanto per crescere”, ha replicato Loretta, riferendosi ancora all’imitatore e showman scomparso nel 1979.



© RIPRODUZIONE RISERVATA