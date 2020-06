LORETTA GOGGI/ “Non volevo più lavorare, poi arrivò Tale e Quale Show” (Domenica In)

C’è anche Loretta Goggi, tra le protagoniste della 42esima e ultima puntata di Domenica in, il contenitore della domenica pomeriggio di Rai1 con all’interno tanti ospiti e tante storie da raccontare. Una di queste è proprio la storia della vita della Goggi, con riferimento particolare alla sua carriera di cantante e personaggio televisivo. Nel corso dell’intervista, infatti, Loretta ripercorrerà alcune tappe importanti del suo percorso professionale, come peraltro ha già fatto l’ultima volta che è stata da Mara, il 29 settembre 2019. In quell’occasione, Loretta ha parlato a lungo della sua vita passata e presente sfruttando il pretesto del suo compleanno: proprio il 29 settembre, la showgirl ha compiuto 70 anni.

Loretta Goggi racconta il periodo più nero della sua vita

L’esperienza di Loretta Goggi a Tale e Quale Show è iniziata quasi dieci anni fa. “Tu uscivi da un periodo brutto…”, ha premesso al riguardo la Venier, invitandola indirettamente a raccontarlo. All’epoca, Loretta era reduce da un lutto: “È stato terapeutico il mio ritorno in tv con Tale e Quale Show. […] non volevo lavorare più… anzi, in realtà non mi interessava più niente anche al di là del lavoro…”, ha ammesso. Più volte, nel corso delle sue interviste, la Goggi ha dichiarato di aver avuto delle remore, inizialmente, rispetto all’idea di ‘giudicare’ i colleghi in gara nel programma. Il padrone di casa Carlo Conti l’ha convinta rassicurandola: “Mi ha detto che accettavano di farsi valutare solo da me”. Un onore che è anche un onere, per un mostro sacro del piccolo schermo che – a dispetto della sua ‘natura artistica’ – non ha mai fatto paura a nessuno. Anzi: Loretta si è sempre presentata in maniera molto umana e per nulla supponente, il che ha contribuito ad accrescere nel pubblico la stima e l’affetto che tutt’oggi nutre nei suoi confronti.

La scalata al successo di Loretta Goggi

Se Tale e Quale Show è giunto alla sua nona edizione, un po’ lo deve anche alla presenza fissa e rassicurante di Loretta Goggi. Una che di imitazioni se ne intende, dal momento che – nel corso degli anni – è stata protagonista diretta (come imitata) e indiretta (come imitante) di tante performance del genere. “Dopo aver fatto il Festival di Sanremo sono diventata imitabile”, ha ricordato opportunamente sempre a Domenica in. A partire dalla sua partecipazione a Sanremo, la sua carriera è letteralmente decollata. E più di qualcuno ha iniziato a tenerla d’occhio: “Chi mi imita riesce a cogliere aspetti e dettagli di me che io non noto”, osserva lei. Al suo debutto nel mondo dello spettacolo, invece, in pochi avrebbero scommesso sul suo successo: “Mi dicevano che non avrei fatto strada”. E invece…



