Loretta Goggi, Tale e Quale Show/ Per Conti è insostituibile. E anche quest’anno…

Loretta Goggi sempre al timone della giuria di Tale e Quale Show

Loretta Goggi ancora protagonista a Tale e Quale Show. Anche quest’anno, come accade ormai dalla prima edizione, la Goggi sarà al comando della giuria del programma, per la gioia di Carlo Conti che fa pieno affidamento sulla showgirl. Il padrone di casa la ritiene un’artista completa, assolutamente indispensabile per il successo del programma. “Loretta Goggi è un’artista a tutto tondo, non riesco proprio ad immaginare lo show senza di lei: è un’attrice, una cantante, una conduttrice e un’imitatrice eccezionale”, ha detto il celebre conduttore.

Loretta Goggi "Volevo diventare interprete"/ "Lucio Battisti? Era un amico taciturno"

Attenta e sempre benevola nei confronti dei concorrenti, ma anche precisa nel fornire loro consigli e trucchetti del mestiere. La Goggi, grazie al suo modo di fare, è forse la giurata più apprezzata dal pubblico a casa.

Loretta Goggi, per Conti è indispensabile: “Un’altra così dove la trovo?”

Da questa sera la rivedremo all’opera, insieme a Giorgio Panariello e a Cristiano Malgioglio. Sarà lei a guidare il gruppo di giurati, a cui si aggiungerà di settimana in settimana un nuovo componente esterno, come di consueto. “Ma dove potrei mai troverei un’altra Loretta?”, ha domandato ironico il conduttore Carlo Conti alla vigilia del debutto, rispondendo a chi gli chiedeva lumi. “Ormai non la chiamo neppure più quando inizio a lavorare per la trasmissione perché sa già che deve esserci”, ha commentato soddisfatto il presentatore.

Gianni Brezza marito Loretta Goggi/ Lei "Mi chiese di sposarlo durante Roma-Juventus"

LEGGI ANCHE:

Loretta Goggi/ “L’amore con Gianni Brezza? Lo tenemmo segreto, baci rubati sul set…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA