Loretta Lanfredi, ex compagna Dodi Battaglia/ Madre di Daniele ma niente matrimonio…

L’attrice Loretta Lanfredi ha avuto una carriera di tutto rispetto e anche se oggi è difficile scoprire quale lavoro la stia impegnando, la ricordiamo anche per il recente Ho conosciuto Magnus di Paolo Angelini. In realtà i fan dei Pooh ricorderanno il suo nome perchè si tratta della seconda donna più importante della vita di Dodi Battaglia, nonchè della madre del suo terzogenito Daniele. Il chitarrista però non la sposerà mai, forse a causa del recente divorzio con la prima moglie Louise Van Buren. La loro relazione tra l’altro durerà ben poco, visto che alcuni anni più tardi Battaglia conoscerà la seconda moglie, Alessandra Merluzzi. Forse della Lanfredi dal punto di vista privato sappiamo ben poco, ma in base alla carriera vissuta dal figlio si può dire che sia lei che Dodi gli abbiano trasmesso la forte passione per il piccolo schermo e per la radio. Anche se in modo diverso, visto che il rampollo è diventato conduttore radiofonico e televisivo, ottenendo una forte popolarità grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi.

Loretta Lanfredi, ex compagna Dodi Battaglia: la riservatezza dell’artista

La riservatezza di Loretta Lanfredi corrisponde a quella di Dodi Battaglia, tanto che della loro unione passata, degli anni da innamorati, si sa davvero ben poco. Forse perchè internet non esisteva ancora o forse perchè negli anni Ottanta il gossip spingeva a nascondere sempre di più ai riflettori tutto ciò che non si voleva mostrare. D’altronde l’umiltà sempre dimostrata da Dodi non stona con il fatto che non si trovino notizie sulla relazione con la Lanfredi. Possiamo dare per certo però che la loro storia d’amore inizierà a cavallo fra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta, visto che Daniele è nato nell’81. Che cosa sia successo e che cosa sia potuto andare storto non ci è dato saperlo, mentre sappiamo dalle dichiarazioni del figlio che l’attrice sarà uno dei punti fermi della sua vita. Tanto che in alcune interviste, in seguito alla vittoria all’Isola dei Famosi, la definirà come una delle donne più importanti della sua vita. Techetechetè invece accenderà i riflettori sui Pooh e su Dodi Battaglia nella puntata di oggi, giovedì 12 settembre 2019, grazie ad un omaggio sui successi della nota band italiana.

