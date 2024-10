Loris Karius e Aria, chi sono marito e figlia di Diletta Leotta

Tra gli ospiti di Verissimo per la puntata di domenica 20 ottobre 2024 troveremo Diletta Leotta, la celebre conduttrice e giornalista di DAZN che da qualche mese ha sposato Loris Karius, con il quale qualche mese prima aveva messo al mondo la figlia Aria. E proprio in una passata intervista rilasciata a Verissimo, Diletta Leotta si era espressa sul primo incontro con il portiere, nel quale rimase folgorata: “E’ scattata una sensazione strana perché ho capito subito che eravamo compatibili, come se ci conoscessimo da sempre” le parole della catanese nel programma di Canale Cinque.

Chi è Diletta Leotta/ Dal matrimonio e figlia Aria alla conduzione de La Talpa: "Gravidanza mandata in tilt"

Il 16 agosto del 2023, dopo oltre un anno di fidanzamento, Diletta Leotta e Loris Karius hanno messo al mondo la prima figlia Aria, che ha riempito la vita della giornalista e del portiere, suggellando l’amore sbocciato qualche tempo prima.

Diletta Leotta in crisi con Loris Karius? L’indiscrezione dopo tre mesi di matrimonio

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius sembrava coronamento definitivo della loro storia d’amore, capace di sbocciare nelle nozze tre mesi fa. Ma nelle ultime settimane la coppia ha disseminato qualche indizio che non ha lasciato indifferente il pubblico della giornalista e del portiere ex Liverpool. L’assenza di foto dai loro profili social e una paparazzata di Karius con Michelle Hunziker ha mandato in fiamme il gossip, con alcuni sguardi malandrini non passati di certo inosservati al pubblico, come riportato dal magazine Gente.

Diletta Leotta, La talpa quando inizia e concorrenti/ Il cast: personaggi famosi e...

A stroncare sul nascere il gossip ci ha pensato la stessa Diletta Leotta, che ha postato uno scatto di famiglia sui social con la figlia Aria e il marito Loris Karius, e l’intervista di oggi a Verissimo potrà essere sicuramente utile per scacciare una volta per tutte la notizia riguardante le voci di crisi. Diletta Leotta e Loris Karius dunque sono pronti a smentire una volta per tutte le recenti indiscrezioni.