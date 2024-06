Loris Karius, chi è il marito di Diletta Leotta e la figlia Aria/ Carriera nel calcio e matrimonio da sogno

Dopo due anni d’amore e la nascita della figlia Aria, Diletta Leotta e il marito Loris Karius sono prossimi a concretizzare il loro sogno d’amore con le tanto attese nozze. Oggi, sabato 22 giugno 2024, si svolge il matrimonio più atteso dell’estate e la giornalista non nasconde l’emozione pubblicando sui social una serie di scatti accompagnati dalla didascalia “ci stiamo avvicinando al per sempre”. La coppia, dopo due anni d’amore, è pronta a pronunciare le promesse d’amore nella magica isola di Vulcano, in Sicilia, nell’esclusivo Therasia Resort dinanzi a 161 invitati tra amici, colleghi e parenti.

Ed in attesa delle celebrazioni che si svolgeranno a breve, in molti si chiedono chi è il marito di Diletta Leotta, Loris Karius. Classe 1993, il portiere del Newcastle, è nato il 22 giugno, doppia festa quindi oggi per il calciatore. All’anagrafe Loris Sven Karius e originario di Biberach in Germania, sin da piccolo si appassiona al calcio, per merito del nonno. Il padre Harald desiderava per lui una carriera di pilota di motocross. Il suo esordio avviene nel 2009, con l’entrata nel Manchester City e tre anni dopo, a soli 19 anni, 5 mesi e 9 giorni, diventa il portiere più giovane del Bundesliga, la massima serie professionistica del campionato tedesco di calcio.

La carriera di Loris Karius, però, subisce una pesante battuta d’arresto il 26 maggio del 2018 allo Stadio Olimpico di Roma. Durante la finale di Champions League Real Madrid contro Liverpool, squadra di cui lui era il portiere, favorì la vittoria della squadra avversaria sbagliando due interventi molto facili. Il pallone gli sfuggì due volte favorendo i 2 gol degli spagnoli che portarono la squadra alla vittoria. In seguito spiegò che aveva sbattuto la testa, ebbe un trauma cranico dovuto ad uno scontro col difensore madrileno Sergio Ramo e per questo era poco lucido. L’errore gli costò caro un fermo per due anni, fino a quando viene dato in prestito all’Union Berlino. Ad oggi è il portiere del Newcastle.

Diletta Leotta, chi è il marito Loris Karius: dal colpo di fulmine alla nascita della figlia Aria

Il primo incontro tra Diletta Leotta e il marito Loris Karius ha lasciato il segno, visto che da quel momento hanno iniziato a conoscersi per poi scoprirsi poco dopo perdutamente innamorati. Proprio la giornalista e volto noto di Dazn intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo con la voce rotta dall’emozione ha aperto il suo cuore raccontando: “è scattata una sensazione strana perché ho capito subito che eravamo compatibili, come se ci conoscessimo da sempre”. Una magia che si crea solo quando due anime si sfiorano per la prima volta scoprendo di essere fatte l’una per l’altra; deve essere andata così tra Loris e Diletta, visto che dopo un anno d’amore è venuta al mondo la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius, Aria, nata il 16 agosto del 2023.

Del resto proprio la influencer non ha mai fatto mistero di essere rimasta sin da subito piacevolmente colpite dal calciatore al punto da confessare alle sue amiche di sempre: “lui è l’uomo della mia vita”. E pensare che Loris Karius quando ha conosciuto Diletta Leotta non sapeva chi fosse, visto che dalle pagine del Corriere della Sera ha dichiarato: “non la conoscevo e neppure lei, ma ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque”.











