Loris Karius, fidanzato Diletta Leotta/ La dolce attesa e quella lettera di lei…

Loris Karius, la storia d’amore tra il ‘portierone’ e la splendida giornalista Diletta Leotta

Il calciatore Loris Karius è il fidanzato della celebre giornalista di DAZN, Diletta Leotta. I due stanno insieme da alcuni mesi, pizzicati per la prima volta l’uno al fianco dell’altra sul finire del 2022. Da allora sembra passata una vita, dato che ora Loris e Diletta attendono trepidanti l’arrivo di un figlio. La notizia è arrivata dopo settimane di indiscrezioni e rumors. Ad ufficializzare il tutto ci ha pensato direttamente la coppia, con un bellissimo post su Instagram.

“Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”, la dolce didascalia accompagnata da un video in cui i due fidanzati si baciano e si abbracciano, visibilmente emozionati. Leotta e Karius fanno coppia fissa da novembre scorso e fin da subito si era capito che si trattava di una storia seria, specialmente quando durante le vacanze di natale, il calciatore e la giornalista avevano conosciuto le rispettive famiglie. Adesso la vita del portiere ha preso una bella svolta, grazie alla relazione con Leotta e l’annuncio della gravidanza.

La lettera di Diletta per Loris Karius: “Ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio”

Che Diletta fosse innamoratissima di Loris Karius era chiaro. E lo si evinceva già da quelle sue splendide parole riportate dal sito The Athletic. Una lunga lettera in cui l’amore per l’uomo e l’ammirazione per il calciatore si intrecciavano in maniera perfetta: “…le notti tristi, il nodo alla gola e i cattivi pensieri dietro a quell’errore che per due anni ti ha tenuto lontano dalla competizione ma non dalla tua passione più grande. […] il colpo è stato duro, però, tu mi hai insegnato, la vita è il 10% cosa ti accade e per il 90% come decidi di reagire. E tu hai deciso di costruire il tuo futuro abbracciando il cambiamento e lavorando ancora più duramente per tornare ad esserci, ad essere in prima linea, ancora una volta, orgoglioso di te”. Così Diletta ha spiegato cosa ha fatto sì che scoccasse la scintilla tra lei ed il suo Loris. “Ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio. Mi hai raccontato del tuo lungo percorso di rinascita e la forza con cui credi in ciò che sei mi ha fatto innamorare di te…”.

