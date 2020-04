L’orso Yoghi/ Video, su Italia 1 il film con i due personaggi di Hanna e Barbera

L’orso Yoghi va in onda oggi, 9 aprile, su Italia 1 a partire dalle ore 16:20. La pellicola cinematografica ha debuttato a livello internazionale durante l’anno 2010 tratto dal cartone di Hanna e Barbera. Il regista del film è Eric Brevig mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Jeffrey Ventimilia, Joshua Sternin e Brad Copeland. Il film mescola personaggi animati ed attori reali. I protagonisti, l’Orso Yoghi ed il suo fido compare Bubu sono rispettivamente doppiati da Dan Aykroyd e dal cantante Justin Timberlake. All’interno del cast sono presenti anche attori come T.J. Miller, Anna Faris e Tom Cavanagh. La fotografia è stata curata da Peter James, le musiche sono state realizzate invece da John Debney. Il film appartiene al genere animazione/commedia.

L’orso Yoghi, la trama del film

L’orso Yoghi e Bubu sono due animali che vanno sempre in cerca di avventure. In particolare, i due orsi adorano mangiare e cercano di rubare prelibatezze dai cestini di pic-nic di varie persone. Difatti, i due compari vivono all’interno del parco naturale di Jellystone, una sorta di caricatura del famoso parco statunitense Yellowstone. Tuttavia, i due amici devono spesso affrontare le ire del Ranger Smith, un imbranato ragazzo che cerca in tutti i modi di catturarli e porre fine alle loro simpatiche malefatte. Attraverso stratagemmi e situazioni spassose, i due orsi riescono sempre a farla franca, riuscendo a mangiare moltissime leccornie, senza però placare il loro stomaco. In questo contesto comunque, si aggiunge una preoccupazione più grande. Jellystone sta fallendo, in quanto subisce ingenti perdite finanziarie anno dopo anno. I titolari dell’area vogliono venderla al miglior offerente e raderlo al suolo.

Ciò addolora tutte le famiglie della zona, che non possono più godersi le meraviglie della natura presenti nel parco. Allo stesso tempo, una situazione del genere lascerebbe Yoghi e Bubu senza una casa. Toccherà ai due orsi quindi, riuscire a trovare uno stratagemma efficace che possa risollevare le sorti finanziarie del parco e salvare Madre Natura!

