Lory Del Santo/ A L’Isola dei Famosi la dura verità su Roger Balduino

Purtroppo Lory Del Santo ha dovuto ingoiare anche qualche boccone amaro a L’Isola dei Famosi 2022 e uno di questi gliel’ha servito su piatto d’argento Roger Balduino. La donna infatti si era molto affezionata a lui, considerandolo un vero amico per poi specificare: “Roger è una persona molto sleale, non ci si può fidare. Tu lo voti per diventare leader e lui poi a sorpresa ti vota. Una cosa è certa nel buio non si distinguono gli amici dai nemici. Portremmo essere affogati nella notte dei presunti amici”. Roger però non ha preso bene queste parole e ha voluto immediatamente replicare: “Sono cambiato. Siamo amici eravamo nello stesso gruppo”. Parole che fanno seguito a qualche smorfia di incomprensione e di dispiacere. Di certo se abita un’amicizia vera tra i due ci sarà modo di chiarire queste diatribe per cercare di andare d’amore d’accordo e iniziare a recuperare un rapporto che sembrava veramente straordinario. D’altronde conosciamo molto bene Lory, una donna sensibile e dal cuore d’oro che non vuole assolutamente essere tradita dalle persone a cui dona fiducia e a cui mostra il suo lato emotivo.

Nella diretta di lunedì 9 maggio de L’isola dei famosi anche Lory Del Santo, come la maggior parte degli altri naufraghi, è coinvolta nella relazione tanto discussa, che sta nascendo tra Alessandro Iannoni e la new entry Maria Laura De Vitis, una delle tre Conquistadores dell’isola. In una clip mandata in onda da Ilary Blasi, emerge come Lory in settimana ha cercato di capire cosa prova davvero il ragazzo tempestandolo di domande, in presenza anche della ex pupa. Dato che le domande sono sempre più pressanti, Alessandro cerca di evitarle mentre Maria Laura tenta di conquistare Carmen, molto oppositiva verso la ragazza, portandole il caffè. La serata di lunedì è importante per il futuro Lory Del Santo sull’Isola dei Famosi poiché è a rischio eliminazione contro Laura Maddaloni. Ilary Blasi comunica il verdetto ed è la judoka a dover abbandonare la Palapa per tornare a Playa Sgamada, mentre Lory continua a rimanere insieme ai compagni a Playa Rinovada. Durante la nomination Lory dà il suo voto a Nicolas poiché ha avuto degli atteggiamenti che non le sono piaciuti. Anche Marco è dello stesso parere. Del Santo viene invece votata da Nicolas poiché la ritiene spesso troppo teatrale, da Edoardo, da Alessandro e da Nik, che sceglie Lory per ricambiare la nomination ricevuta nelle precedenti puntati. Anche Mercedezs, nonostante avrebbe voluto dare il voto a Maria Laura per la sua poca trasparenza rispetto all’interesse verso Alessandro, opta per Lory dato che è la meno attiva sull’isola rispetto ai compagni. Lory Del Santo è quindi a rischio eliminazione con Maria Laura De Vitis, Edoardo Tavassi e Marco Cuculo.

