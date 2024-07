John Mayall è morto, la triste notizia è arrivata da poco direttamente dall’Inghilterra, dove il cantante si è spento dopo una brillante carriera da polistrumentista. Conosciuto da tutti come il “padrino del blues britannico”, Mayall ha dato una sferzata al rock nell’epoca di Eric Clapton e tantissimi altri artisti pionieri degli anni più caldi della storia della musica. Si può dire tranquillamente, che il panorama musicale blues degli anni ’60 era suo e di pochi altri artisti, che con coraggio hanno riscritto la storia del secolo. Ad annunciare la morte è stata proprio la sua famiglia, che ha scritto su Facebook queste parole: “John Mayall è morto pacificamente nella sua casa in California”. Ancora non sono note le cause della morte, ma si presume che il decesso sia avvenuto per via della vecchiaia, dati i suoi novant’anni.

Nato come cantante dei Bluesbreakers, ha contribuito a formare infiniti gruppi rock all’avanguardia degli anni ‘60/’70. Tanto per citarne alcuni, John Mayall ha fatto parte dei Fletwood Mack, dei Cream e degli storici Rolling Stones. Britannico di origine, il cantante si è trasferito a Londra a soli 30 anni per inseguire il sogno musicale dopo una brevissima carriera come grafico pubblicitario. La sua passione era senza dubbio il blues, in particolare con influenze afroamericane. Grazie al suo talento incredibile ha collaborato con artisti di spessore come Peter Green, il mitico Eric Clapton ex fidanzato di Lory del Santo e ha aiutato insieme a Mick Taylor la formazione dei Rolling Stones.

John Mayall, poco tempo fa l’annuncio della famiglia sui social: “Speriamo torni a suonare il Blues!”

Originario di Manchester, era appassionato di alcuni musicisti blues del calibro di Albert Ammons, Lead Belly e Pinetop Smith, eredità consegnatagli dal padre, a sua volta grande chitarrista di jazz e sottogeneri vari. Grazie a lui, aveva imparato a suonare la chitarra sin da piccolissimo e dal 1956 si è buttato in diversi gruppi per affinare la sua tecnica, anche se il suo successo è avvenuto con la formazione dei John Mayall & the Bluesbreakers. Non si sa ancora come John Mayall sia morto, ma negli ultimi tempi la sua famiglia aveva annunciato che qualcosa non stava andando per il verso giusto.

Il re del blues, infatti, combatteva con una grave malattia probabilmente data dalla vecchiaia. La sua famiglia qualche tempo fa aveva fatto un annuncio sui social, ringraziando tutti i fan per essergli stati vicino nel difficile periodo in cui John Mayall era in ospedale. “Non appena John sarà in forma e starà bene e avrà ricevuto il via libera dai suoi dottori, non vede l’ora di tornare a fare ciò che ama fare: suonare il blues!”, avevano scritto, anche se purtroppo il cantante non si è più ripreso.