Lory Del Santo “Amedeo Goria mi corteggiò”/ “Diceva che la Ruta vedeva le stelle ma…”

Amedeo Goria e Lory Del Santo si sono ritrovati nel medesimo studio televisivo, quello di Live Non è la d’Urso, in occasione dell’ultima puntata durante la quale si è parlato, tra le altre cose, anche di tradimenti. La regista di The Lady è intervenuta commentando: “Posso dire una cosa? Che anche quando ha corteggiato me è stato abbastanza provocante nel farlo”, ha rivelato, lasciando lo studio interdetto. Tuttavia, ha proseguito la Del Santo, ci sarebbe stata una cosa che non avrebbe proprio apprezzato, ovvero “i riferimenti alla moglie (ora ex, Maria Teresa Ruta, ndr) del tipo ‘ah mia moglie quando sta con me vede Guerre Stellari, le stelle’ e poi…”.

Secondo Lory Del Santo, il rapporto tra Amedeo Goria e l’allora moglie Maria Teresa Ruta era così incredibile “che io avrei dovuto provarlo per capire di che cosa…”. Barbara d’Urso ha voluto saperne di più chiedendo al diretto interessato: “Amedeo, così facevi?!”, ma lui ha preferito trincerarsi dietro il silenzio limitandosi solo a commentare: “Comincio ad avere un principio di Alzheimer, non ricordo nulla”.

Lory Del Santo e il corteggiamento di Amedeo Goria

Lory Del Santo è tornata ancora sull’argomento commentando contro Amedeo Goria: “Non fai il riferimento alla moglie dicendo che con lei hai un rapporto pazzesco e dicendo ‘devi provare, devi capire, vedrai cosa ti perdi’…”. Incalzata dalla conduttrice di Live Non è la d’Urso la Del Santo ha chiosato: “Questa cosa non mi ha preso… Non c’è stato neanche un bacio, niente”. Proprio nei giorni scorsi, l’opinionista e regista aveva voluto mettere i puntini sulle “i” e commentare un post Instagram di Maria Teresa Ruta chiarendo ulteriormente i presunti trascorsi con l’ex marito Amedeo Goria: “Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiata ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione. Saluti, Lory”.

Quanto detto a Live la Del Santo lo aveva già svelato al settimanale Nuovo dove aveva raccontato che, per conquistarla, Goria aveva tirato in ballo la moglie: “Lui mi ha detto: “Quando sta con me, è come se lei vedesse il paradiso: impazzisce, vive il nostro rapporto fisico in maniera molto forte e intensa per cui ti suggerisco di provare…””. Tuttavia Lory gli rifilò un due di picche: “Ha incassato il colpo e ha capito che non c’erano speranze…Si è comportato con molta classe e, infatti, a distanza di anni, siamo ancora amici…”, aveva aggiunto al settimanale.



