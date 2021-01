Lory Del Santo sposa Marco Cucolo?/ “Matrimonio costa, bisogna tenere le distanze”

La regista e showgirl Lory Del Santo è intervenuta stasera al programma “Protagonisti” su Rtl 102.5 per svelare a Francesco Fredella alcune curiosità legate alla sua vita privata ed in particolare al rapporto con il giovane fidanzato Marco Cucolo. Al telefono con la trasmissione radiofonica che come sempre dà spazio alle notizie più curiose della giornata, la Del Santo ha spiazzato tutti parlando della sua mise: “Sono già spaparacchiata sul letto con una camicia da notte stile 800”, ha rivelato Lory.

A quanto pare la Del Santo sarebbe rimasta particolarmente colpita dagli outfit tipici della Francia dei secoli passati, al punto da dichiarare: “Ho visto un film su Luigi XVI o XVIII, non so… ed anche gli uomini avevano queste cose bianche, di cotene, lunghe… Mi hanno appassionato e le ho cercate perchè anche io voglio vestire così, come in Francia…”. La parte più interessante del suo intervento-flash destinato a fare particolarmente parlare sui social è però quella legata al fidanzato Marco Cucolo ed al loro futuro di coppia.

LORY DEL SANTO E MARCO CUCOLO SI SPOSANO? PARLA LA SHOWGIRL

Incalzata dal giornalista Fredella, infatti, Lory Del Santo ha svelato di essere proprio insieme a Marco Cucolo durante la diretta: “Era qua di fronte a me in slip 2-3 minuti fa”, ha svelato. Quindi Fredella ha voluto saperne di più su un loro futuro matrimonio, ma la regista ha preferito glissare tornando sul precedente argomento: “Lui è molto preoccupato di questa mia inversione di marcia, dice ‘quando ti ho conosciuto avevi il perizoma leopardato, adesso vai con la vestaglia lunga fino a piedi…'”. Non pago, il giornalista e conduttore radiofonico le ha chiesto in modo secco: “Lo sposi o no?”, ed ecco la replica della Del Santo destinata a spiazzare nuovamente: “Innanzitutto queste cose costano e in questo momento non si possono pianificare cose agglomerate, quindi bisogna tenere le distanze”. Infine, prima di congedarsi, ha anche dato i suoi saggi consigli rivolti ai più giovani, su come tenersi una donna più grande: “Di solito sono loro che non lasciano scappare i più giovani, quindi il problema non esiste proprio, loro sanno come tenere la corda!”.



