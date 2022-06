Lory Del Santo boccia Vladimir Luxuria/ “Non si è comportata bene con me, Nicola…”

Nicola Savino e Vladimir Luxuria: promossi come opinionisti

Nicola Savino e Vladimir Luxuria, nel loro ruolo di opinionisti, sono stati una vera e propria rivelazione all’Isola dei Famosi 2022. Entrambi conoscono molto bene il reality show. Nicola Savino ha condotto una puntata dell’ottava edizione dell’Isola, sostituendo la conduttrice Simona Ventura, e successivamente la nona edizione. Vladimir Luxuria, invece, ha vinto l’Isola dei Famosi 2008 e ha poi ricoperto il ruolo di opinionista e dopo ancora di inviata (proprio nell’edizione condotta da Savino). Insomma, i due hanno mostrato grande ironia e complicità con cui hanno conquistato il pubblico: “Passare da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti è letteralmente un TRIONFO per chi guarda i reality” e “Nicola Savino e Vladimir Luxuria sono state delle spalle formidabili”, sono stati alcuni dei commenti apparsi sui social al termine della lunga edizione dell’Isola dei famosi 2022.

Lory Del Santo promuove Nicola Savino e boccia Vladimir Luxuria

Ma i naufraghi hanno preferito un opinionista in particolare: Nicola Savino! Intervistati da ilsussidiario.net Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo hanno rivelato di aver preferito l’atteggiamento dello speaker di Radio Deejay: “Io promuovo Nicola perché l’ho trovato più divertente, più incline ad essere comico che ad infierire sul lato personale. Vladimir Luxuria con me credo non si sia comportata bene, perché ha detto delle cose di me che non doveva dire e non sul gioco… come quando mi ha detto che sono una persona che gode quando uno si fa male; ma quando l’ho mai detto?”, ha detto la Del Santo. Anche Cucolo ha preferito l’ironia di Nicola Savino: “Con me si è sempre comportato bene, poi mi divertivano le sue imitazioni”.

