Lory Del Santo caccia di casa Marco Cucolo “Torna dai tuoi!”/ Si sono lasciati? “Hai preferito il gioco a me”

Lory Del Santo e Marco Cucolo, lite in diretta all’Isola dei Famosi: volano parole forti!

Confronto di fuoco in diretta all’Isola dei Famosi tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Lui si collega dall’Honduras dove è rimasto dopo l’abbandono a causa di problemi di salute e ammette subito di aver pensato molto a Lory e alla loro situazione: “In questi giorni di solitudine ho avuto molto tempo per riflettere, ho pensato molto a quanto successo nell’ultima diretta in cui non sono riuscito ad esprimere bene ciò che pensavo”, ha spiegato subito l’ex naufrago.

Le parole di Marco scatenano l’immediata replica di Lory che con lui è ancora furiosa: “L’uomo che sbaglia così gravemente sulla sua donna a me non sta bene! Un uomo di 30 anni deve prendersi la responsabilità di dire davanti a tutti cosa pensa della sua donna. – Così gli lancia la minaccia – A me, se non chiedi scusa per quello che hai detto, davanti a tutta l’Italia, sai che succede? Mi vedi in fotografia!”

Lui, affranto e in difficoltà, ribadisce in diretta all’Isola i suoi errori: “Io ho sbagliato a non supportarla ma quando i toni si accendono e animano a me non piace, io mi zittisco, non mi piace litigare.” si giustifica. Lory, però, riprende parole ed è un fiume in piena contro il suo fidanzato, che viene accusato di aver preferito il gioco dell’Isola a lei: “Io ti ho osservato dall’inizio del tuo percorso all’Isola e ho visto che man mano ti sei allontanato da me ma non perché non mi ami più, ma perché sei entrato nelle dinamiche del gioco e tra me e il gioco hai preferito il gioco. Tu hai giocato per non andare in nomination e infatti non ci sei andato. Però in quel caso non c’era di mezzo il gioco ma il tuo giudizio su di me.”

Alla fine della sua analisi, Lory lo caccia di casa: “Quando torni scordalo di venire a casa! Io non posso fare finta di essere felice di come si è comportato all’Isola, lui mi ha deluso.” In studio, però, si scatena qualche critica per questa drastica decisione di Lory che, alla fine, aggiusta il tiro: “Non ho detto che sarà per sempre ma per ora si!”











