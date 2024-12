Lory Del Santo, chi è la showgirl e chi sono i figli morti

Nel corso della vita la celebre showgirl si è ritrovata a fare i conti con diversi momenti neri, Lory Del Santo ha infatti confidato di essere morta con i suoi tre figli, quelli che la vita le ha strappato. Nel 1991 Conor, avuto dalla storia di Lory Del Santo con Eric Clapton, è caduto a soli 5 anni da un grattacielo di New York; poi, sempre negli anni ’90, ha perso un altro figlio morto a due settimane dal parto a causa di un’infezione; infine nel 2018 Loren, venuto al mondo nel 1999, si è ucciso negli Stati Uniti a causa di un disturbo psichiatrico che non era diagnosticato con i tempi giusti.

Inoltre Lory Del Santo ha perso anche un altro dei suoi figli, nato prematuro e venuto a mancare a poche settimane dalla sua nascita, tre figli morti che ovviamente hanno stravolto per sempre la vita della nota showgirl e conduttrice, rimasta segnata nel profondo.

Lory Del Santo rivela: “Come sono andata avanti dopo la morte dei miei figli”

Fare i conti con tre lutti gravi come quelli affrontati non è stato certo facile per Lory Del Santo, che ha confessato in una vecchia intervista concessa a La volta buona di Caterina Balivo: “Come ho affrontato quel momento? Senti il bisogno di cancellare i pensieri perchè ti assalgono, devi trovare il bene e la positività da qualche parte; se non lo trovi sei finito. Ma alla fine ce la fai perchè pensi alla meraviglia di aver incontrato una persona straordinaria” le parole della showgirl che ha sottolineato poi di aver assaporato il dolore per tanti anni nel corso della sua vita.

Un altro momento di grande buio, Lory Del Santo lo ha vissuto quando si è ritrovata in carcere per un breve periodo: “Ho passato dieci giorni in galera, mi dissero che mi dovevano mettere a confronto con una super testimone e non mi potevano spiegare nulla finché non l’avessi incontrata” le parole della showgirl che non dimentica ovviamente quell’esperienza segnante.