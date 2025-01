Lory Del Santo sarà nel weekend una delle protagoniste della trasmissione Storie di Donne al Bivio, programma dove la donna racconterà alcuni aspetti della sua vita lavorativa e privata. Tra questi c’è sicuramente suo figlio Devin, ragazzo a cui la donna è molto legata ed unico figlio rimasto in vita della donna, purtroppo.

Devin Del Santo Sardi è il terzo figlio della showgirl ed è nato il 23 Agosto 1991, frutto dell’amore tra la showgirl e il produttore cinematografico Silvio Sardi. I due hanno avuto una relazione occasionale e lui praticamente non c’è mai stato per il ragazzo con Lory Del Santo che alla fine ha deciso di crescere Devin praticamente da sola, divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti. Lo stesso Sardi ha ammesso ciò ed ha ammesso che non ha fatto nulla per cercare di restare nella vita dell’uomo.

Durante un’intervista ai microfoni di Domenica Live il produttore ha raccontato: “Quello che ho con Devin non è un rapporto tra padre e figlio. Sono il suo padre biologico ma non abbiamo mai avuto nessun altro tipo di rapporto, se non per degli incontri casuali”. Dopo aver fatto la spola tra Italia e Usa il ragazzo ha deciso di restare negli Usa dove lavora come fotografo.

La gran fiducia di Devin e il rapporto tra i figli di Lory Del Santo

Devin non ha mai avuto quindi una figura paterna ma ha avuto un gran legame con la madre. A differenza del resto della famiglia è una persona molto sicura di se, bravo nel proprio lavoro e che sui social pubblica costantemente scatti delle sue fotografie. La madre ha più volte raccontato del grande legame tra Devin e suo fratello Loren, suicidatosi quando aveva 19 anni.

Parlando del loro rapporto Lory ha raccontato: “Loro si erano promessi di stare insieme per sempre, si volevano molto bene e stavano sempre insieme”, ha raccontato la madre e a Domenica Live ha raccontato con preoccupazione: “Senza Loren diceva che non riusciva a vivere e che voleva raggiungerlo per dirgli quanto gli voleva bene e per stare sempre insieme a lui”.

Dopo la morte del fratello ha vissuto grandi difficoltà e la madre ha raccontato un episodio che l’ha vista molto preoccupata e dove hanno portato Devin all’Ospedale. Lory Del Santo ha parlato cosi: “Il giorno dopo la morte di Loren Devin è svenuto e l’hanno portato in ospedale, temevo fosse successo qualcosa e invece aveva avuto un collasso mentale e fisico”, spiegando cosi il rapporto tra i figli.