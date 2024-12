Lory Del Santo e le violenze subite: “Hanno abusato di me”

Nella vita ricca di colpi di scena e di eventi segnanti, Lory Del Santo si è ritrovata a fare i conti con una pagina drammatica che l’ha fortemente colpita. La celebre showgirl e attrice in passato non ha fatto mistero di essere stata vittima di abusi in giovane età, anche se i casi purtroppo sono stati più di uno, a partire da un evento andato in scena quando aveva solamente undici anni. Lory Del Santo a riguardo ha raccontato che in quell’occasione un suo compagnetto di undici anni si era strisciato prepotentemente, un segreto che la showgirl ha voluto tenere nascosto per qualche anno, fino al momento in cui ha deciso di rompere il silenzio a riguardo.

Qualche anno più tardi, quando era ormai diventata una donna, Lory Del Santo è stata invece invitata in hotel, in una serata che non dimenticherà mai e dai risvolti drammatici: “In quella stanza si consumò un incubo, una violenza, che per Lory Del Santo durò “tutta la notte. Mi ha picchiato, abusato, poi mi ha fatto fare il bagno con i petali di rose. Ho subito una violenza fisica e psicologica. I petali di rose, il profumo nell’acqua, era un pazzo” le parole della showgirl che ha riavvolto il nastro dei dolorosi ricordi.

Lory Del Santo e un caso di violenza: “Era un insospettabile amico di famiglia”

A questi due casi di abusi denunciati da parte di Lory Del Santo va ad aggiungersi un altro episodio spiacevole capitato alla showgirl originaria di Povegliano Veronese. In mezzo ai due momenti raccontati, Lory Del Santo ha fatto i conti con un altro spiacevole caso.

Dopo soli tre anni più tardi quel triste copione si ripeté una seconda volta, nel quale è stato coinvolto un insospettabile “amico di famiglia“, con il quale fortunatamente e concretamente non ci fu niente di sessuale, ma nel corso di una intervista concessa a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1, la showgirl ha raccontato si essere stata “sbattuta sul letto” con violenza, con il carnefice che si limitò ad accarezzarla “intimamente per poi andare via boffonchiando”.

