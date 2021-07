Lory Del Santo choc “Crollo a Miami? Angoscia per mio figlio Devin”/ “Vive lì vicino”

“Sono ancora sconvolta”. A parlare è Lory Del Santo e il terrore nasce da quanto accaduto pochi giorni fa a Miami, quando un lussuoso complesso residenziale di 12 piani è crollato, gettando tutti nel panico e nel terrore di un secondo 11 settembre. Una preoccupazione doppia per la Del Santo perché lì, a pochi passi da quell’edificio, vive suo figlio Devin. “Quando ho saputo che il palazzo crollato è sulla stessa strada dove abita mio figlio Devin, la preoccupazione si è trasformata in angoscia e gli ho subito telefonato”, ha raccontato la regista alle pagine del settimanale DiPiù. Fortunatamente il ragazzo sta bene: “Mi ha spiegato che la sua casa non ha avuto problemi e ho tirato un sospiro di sollievo”, ha ammesso. Tanta, infatti, la paura provata sul momento dalla regista che ha già perso in passato due figli: Conor, il bambino di 5 anni che aveva avuto con Eric Clapton, e Loren, morto suicida a 19 anni.

“Tante persone che vivono lì mi hanno parlato di scene di disperazione”, ha poi raccontato Lory Del Santo in merito al crollo a Miami. Di fronte alla notizia, la donna ha subito chiamato suo figlio Devin e queste sono state le sue parole: “Mamma, tranquilla, le strade in America sono molto lunghe e larghe. Il nostro palazzo non ha avuto problemi. Abbiamo soltanto sentito un boato infinito, poi più nulla. La polvere è stata tanta: ha invaso tutte le case vicine. Io sto bene”. Ora, però, la Del Santo non vede l’ora di poter raggiungere suo figlio a Miami: “Sono due anni che non lo vedo perché l’estate scorsa non sono potuta partire per colp del Covid”, ha ammesso.

