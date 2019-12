Lory Del Santo contro Zucchero/ Video “Gli presentai Eric Clapton, neanche un grazie”

Lory Del Santo si scaglia contro Zucchero. Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha confessato il suo rancore nei confronti del cantautore. I due un tempo erano amici, ma l’attrice ci è rimasta male per un episodio e per la prima volta ne parla apertamente. «Sono stata io che ho fatto conoscere Eric Clapton a Zucchero». Ma cosa ha fatto restar male Lory Del Santo? Il fatto che Zucchero non l’abbia ringraziata per avergli fatto conoscere Eric Clapton. «Lo ha conosciuto e poi “arrivederci e grazie”», ha detto al noto programma radiofonico condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Lory Del Santo dunque c’è rimasta male, e non poco: «Forse anche Zucchero è elevato e non si ricorda delle persone più in basso di lui». L’attrice ha spiegato di aver visto che Zucchero è andato a Londra per incontrare Eric Clapton e che questi ha suonato nel suo disco. Considerando, dunque, che è stata lei a farli conoscere, si aspettava un po’ di gratitudine. Invece le resta solo il rancore per come sono andate le cose.

LORY DEL SANTO CONTRO ZUCCHERO. E SUL FIDANZATO MARCO CUCOLO…

Lory Del Santo ha poi tirato fuori un altro sgarbo, che riguarda un favore che lei aveva chiesto in passato a Zucchero. All’epoca era fotografa per la rivista “Oggi”, quindi si stava recando nella sua casa di campagna per scattargli due foto. «Mentre guidavo mi ha fatto chiamare da qualcuno per dirmi che aveva cambiato idea», ha raccontato Lory Del Santo a Un Giorno da Pecora. L’attrice quando ha ricevuto la chiamata era praticamente a metà strada. Quindi ha deciso di andarci comunque. «Le foto gliele ho fatte perché mi sono impuntata», ha precisato ai microfoni di Rai Radio1. I conduttori del programma le hanno poi chiesto conto delle voci sulla nuova maternità, che Lory Del Santo ha subito smentito. «Macché, io ormai sono un’osservatrice, sono una che guarda e non giudica…». Ma non è mancata neppure una domanda sul fidanzato, Marco Cucolo: «Ormai ha 30 anni, si sta un po’ impigrendo», ha risposto ironicamente Lory Del Santo.





