Lory Del Santo e Marco Cucolo stanno insieme? Le rivelazioni della showgirl

Per Lory Del Santo è arrivato il momento di fare nuovamente tappa a La volta buona di Caterina Balivo, la nota artista sarà di scena nel programma pomeridiano di Rai1 e racconterà la sua vita e la sua carriera, aggiornando i fan sulle questioni sentimentali e non solo. Tra Lory Del Santo e Marco Cucolo esiste ancora una relazione? I due starebbero ancora insieme, nonostante Lory Del Santo abbia parlato di una certa libertà nel loro legame, come confessato in una intervista concessa a Repubblica:

Milly Carlucci: "Guillermo Mariotto rischia posto in giuria di Ballando 2024? Ecco la verità"/ Silenzio rotto

“Non è un uomo per cui ho mai fatto follie, non ho catene, c’è libertà assoluta e quindi è una storia più duratura, prendo il bene delle persone, lui è una persona in pace, onesta, oltre al fatto di avere un aspetto decente” le parole della showgirl su Marco Cucolo.

Lory Del Santo e la confessione su Marco Cucolo: “Mi blocca sullo sport”

Di recente intervistata a La volta buona di Caterina Balivo, la ex concorrente del Grande Fratello ha preso la parola sul fidanzato Marco Cucolo, lasciandosi andare a qualche rivelazione proprio sull’uomo con il quale ha condiviso la vita negli ultimi anni:

Chi è Sergio Muniz?/ La compagna Morena Firpo, la malattia del figlio e le condizioni per partecipare al GF

“Marco non è qui con me, è a Milano, l’ho depositato lì perché lui non ama correre sulla spiaggia, non ama fare palestra, non ama fare nessun tipo di sport, quindi mi blocca” ha rivelato Lory Del Santo in collegamento da Miami promettendo a Caterina Balivo un’ospitata in studio una volta fatto ritorno in Italia. E sicuramente nella puntata di oggi de La volta buona, Lory Del Santo si lascerà andare a qualche rivelazione in più sulla sua storia con Marco Cucolo.