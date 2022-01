Lory Del Santo e la morte dei figli Conor e Loren/ La tragica caduta dal 53esimo piano, poi..

Sono trascorsi più di trent’anni dalla drammatica morte di Conor Clapton, il figlio di Lory del Santo e del cantante Eric Clapton. Il bambino, quattro anni, si trovava in una stanza al cinquantatreesimo piano di Manhattan insieme alla mamma e alla babysitter quando cadde da una finestra. I due non stavano più insieme, ma il cantautore inglese era in città e una volta appreso il dramma si recò immediatamente dalla showgirl. Lory Del Santo ed Eric Clapton si erano conosciuti nel 1985, ma loro storia d’amore non spiccò il volo.”Quando le dissi che volevo tornare da mia moglie, lei mi disse che era incinta. Conor è stato la prima cosa che mi sia successa nella vita a toccarmi nel profondo, a dirmi che era ora di crescere, questa cosa non potevo rovinarla”, spiegò Clapton nel documentario Eric Clapton: Life in 12 Bars.

La nascita di Conor fu divisiva per la coppia, come spiegato in un’intervista rilasciata diversi anni dopo da Lory Del Santo nei salotti di Barbara D’Urso. “Quando gli dissi che aspettavo un bambino, fu tragico. In quel periodo eravamo a Londra e io stavo male. Solo il giorno dopo capii che ero incinta. Il nostro desiderio si stava avverando e lui rimase di sasso e mi disse “Io ci voglio essere”. Al sesto mese di gravidanza, ebbe una nuova crisi e mi disse ‘Basta, non lo voglio più’. E partì”.

Dopo la morte di Conor Clapton un nuovo devastante dramma per la soubrette

Il famoso cantautore, sulla relazione con Lory del Santo e sulla nascita di Conor, disse che da parte di entrambi si registro un tentativo di restare uniti, nonostante i tanti alti e bassi sentimentali: “Ci provammo… Conor è stato la prima cosa che mi sia successa nella vita a toccarmi nel profondo, a dirmi che era ora di crescere, questa cosa non potevo rovinarla. Lui è stupendo, meraviglioso”. Per Lory del Santo, purtroppo, un nuovo devastante lutto bussa alla sua porta, nel 2018. In quell’anno la soubrette deve fare i conti con la perdita dl figlio di diciannove anni, Loren: “Si è tolto la vita”, aveva raccontato stravolta a Verissimo.

“Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale. Ho cercato di vivere da sola questo periodo senza parlare con nessuno. Senza amici. Senza poter dire la verità – aveva spiegato la Del Santo, motivando così la sua scelta sorprendete di partecipare al GF VIP – Parlo per ritrovare la forza, per essere forte. Ora devo riprendermi. Devo incontrare le persone. Mi hanno detto che stare segregata nel mio dolore non mi può fare che male”.



