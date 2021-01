Lory Del Santo e Marco Cucolo si sposano?/ Indiscrezione bomba: “Nozze nell’aria…”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. Ormai i due stanno insieme da alcuni anni e, a dispetto di ciò che qualcuno ha creduto, la loro rimane una relazione solida e vera. Oggi per loro è un giorno molto speciale: il compleanno di Marco. Il ragazzo spegne 29 candeline e su Instagram scrive “L’ultimo anno di un bellissimo decennio”. Un decennio che potrebbe concludersi con un vero e proprio colpo di scena: un matrimonio. A lanciare lo scoop è Francesco Fredella per liberoquotidiano.it, dove si legge: “C’è chi sogna la partecipazione in coppia ad un reality, ma c’è dell’altro: Lory e Marco potrebbero convolare a nozze.” Il feeling tra i due è così forte che ormai pare che la proposta sia nell’aria e possa arrivare da un giorno all’altro.

Lory Del Santo e quella confessione piccante su Marco Cucolo…

Marco Cuculo festeggia i suoi 29 anni a Milano, stando a quanto svela la fonte, ma presto insieme alla sua compagna Lory Del Santo potrebbe festeggiare anche un matrimonio. D’altronde tra i due l’amore e l’attrazione non manca, così come sottolineato dalla showgirl in un’intervista rilasciata nella trasmissione Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, Lory. “Facciamo l’amore, – ha dichiarato la Del Santo in quell’occasione – ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso”. Per concludere aveva poi precisato: “Direi di accontentarci di quattro volte a settimana. Dite che non è poco? Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato…”.

