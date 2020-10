Lory Del Santo e Marco Cucolo si sposano?/ Una fonte segreta: “Lui vorrebbe il sì!”

C’è profumo di fiori d’arancio nell’aria per una nota coppia del mondo dello spettacolo. Lory Del Santo e Marco Cucolo hanno festeggiato da poco i loro primi 7 anni insieme con tanto di romantica sorpresa in diretta a Pomeriggio 5. Un gesto d’amore che potrebbe essere preludio di una vera e propria proposta di matrimonio. Stando infatti a quanto ci rivela una fonte molto vicina alla coppia che preferisce rimanere anonima, Cucolo avrebbe intenzione di chiedere alla sua compagna di sposarlo e coronare il loro sogno d’amore. Marco, dunque, sarebbe pronto a fare il grande passo, spinto dal forte sentimento che lo lega alla regista. Ma quale potrebbe essere la risposta di Lory Del Santo alla possibile proposta di matrimonio?

Lory Del Santo e Marco Cucolo: matrimonio sì o no?

Una domanda non scontata visto che, fino a qualche tempo fa, Lory Del Santo ammetteva di non essere interessata al matrimonio ma di preferire una vita di coppia ‘senza pretese’, vissuta giorno dopo giorno. In un’intervista di qualche anno fa al settimanale Visto, la regista e opinionista in merito alle nozze con Marco Cucolo dichiarava: “io non voglio sposarmi perché non credo nell’amore per sempre, e voglio svincolare la mia generosità dalle sentenze dei giudici. – e ancora – In amore vivo concentrata sul presente, con la consapevolezza che i sentimenti si trasformano e cambiano nel tempo. La nostra convivenza è appagante sotto tutti i punti di vista, sentimentale e professionale.” Che Marco sia riuscito a farle cambiare idea?



