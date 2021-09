LORY DEL SANTO E GLI EX FIDANZATI/ “Non ci sono mai stati nel dolore”

Lory Del Santo affronta alcuni capitoli importanti della sua vita nel corso della chiacchierata con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Lory parla di amori e di dolore, quello della morte dei suoi due figli e della totale assenza dei loro padri nell’affrontare questo dolore. “Loro non ci sono mai stati, nemmeno nel dolore della morte dei miei figli. Non c’è stato nessuno.” Il dolore di cui parla la Del Santo è quello che ancora oggi la affligge e che non riesce ad affrontare, perché “Andare nei dettagli di questo ti costringere ad entrare in un lato oscuro dal quale è difficile uscire”, confessa. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lory Del Santo è stata a lungo sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. Negli anni ’80 la showgirl ha frequentato per sei mesi il ricco uomo d’affari saudita Adnan Khashoggi, scomparso nel 2017. “Era pazzo di me. Per la nostra prima notte a Montecarlo fece preparare la stanza con i petali di rosa sparsi sul pavimento e profumo orientale diffuso in tutta la stanza. Mi ha regalato un rubino a cuore rosso, un tennis di diamanti e un anello che però ho rimandato indietro”, ha raccontato la Del Santo al Corriere della Sera.

Successivamente, nel 1985, Lory Del Santo iniziò una relazione con il chitarrista Eric Clapton, all’epoca sposato allora con l’ex modella Pattie Boyd. Alla showgirl veneta, il musicista dedicò la canzone “Lady of Verona”. I due ebbero un figlio, Conor Loren Clapton, nato il 21 agosto 1986. Il bambino è morto tragicamente il 20 marzo 1991, cadendo dal 53º piano di un grattacielo di New York.

Lory Del Santo: lasciata dal tennista Richard Krajicek

All’epoca della tragedia, Lory Del Santo ed Eric Clapton non stavano più insieme: la showgirl aspettava un figlio dall’imprenditore Silvio Sardi. Pochi mesi dopo, infatti, è nato il suo secondo figlio, Devin. Negli anni ’90 Lory Del Santo ha avuto inoltre una relazione sentimentale con il tennista Richard Krajicek, con cui è stata due anni: “Mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: ho deciso che tra me e te è finita. Mi ha spiegato che voleva diventare numero 1 al mondo e per farlo doveva concentrarsi di più. Mentre fino ad allora, quando era in campo, invece di pensare al tennis pensava a me”, ha raccontato la showgirl al programma radiofonico “Un Giorno da Pecora”. Dall’unione con un uomo di cui non ha mai rivelato l’identità, la Del Santo è diventata ancora madre nel 1999 di Loren, morto suicida nel 2018.

