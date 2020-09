Lory Del Santo: “Mia attrice sparita dopo un provino”/ Adua del Vesco e la setta..

Lory Del Santo oggi ospite a Mattino5 ha voluto dire la sua sulla questione spinosa che è venuta a galla dopo le rivelazioni di Adua del Vesco e Massimiliano Morra. I due, dopo il chiarimento in diretta al Grande Fratello Vip, si sono un po’ confrontati su una situazione comune che li ha tenuti “prigionieri”, che ha portato via loro l’identità e la vita sociale. In molti hanno subito gridato allo scandalo parlando di una setta in cui molti volti noti delle fiction e della tv nostrana ci sono finiti dentro. Maurizio Sorge, ospite di Federica Panicucci a Mattino5, ha commentato dicendosi convinto che questa situazione sarà peggio di Vallettopoli e che presto potrebbe scoppiare una bomba. Non è dello stesso avviso la padrona di casa che cerca subito di chiudere argomento almeno fino a che i due non diranno qualcosa di più preciso o fino a quando non sarà Alfonso Signorini ad affrontare l’argomento, ma Lory Del Santo prende la palla al balzo per far capire che c’è qualcosa di strano intorno alle fiction che i due hanno girato.

LORY DEL SANTO SULLA PRESUNTA SETTA DI ADUA DEL VESCO E MASSIMILIANO MORRA

In particolare, Lory Del Santo ha raccontato: “Quando io stavo preparando The Lady la mia attrice è andata a Roma per fare un provino per le stesse fiction che hanno fatto loro. A questa ragazza hanno poi cambiato il nome, lei è andata a Roma quattro volte a firmare il contratto ed è scomparsa. Mi ha telefonato poi dicendo: ‘Mi trasferisco a Los Angeles a studiare inglese, cambierò il numero’. Da lì l’hanno incorporata in questa situazione, non l’ho mai più rivista, è scomparsa”. Inutile dire che Federica Panicucci ha tagliato anche lei perché la situazione non è chiara e l’ha invitata ad assumersi la responsabilità di quello che dice, ma siamo sicuri che questo potrebbe diventare presto un tema scottante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA