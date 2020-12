Lory Del Santo/ “Non ho mai avuto storie d’amore per soldi. Mia madre…”

Lory Del Santo apre i cassetti della sua vita nel corso della quale ha vissuto tantissimi dolori ai microfoni di Serena Bortone. Ospite della puntata del 29 dicembre di Oggi è un altro giorno, la Del Santo ripercorre tutta la sua vita partendo dall’infanzia. Impegnata nella scrittura di un nuovo libro dal titolo “La felicità è un optional” perchè “la felicità è questione di punti di vista. Se guardi una cosa da un punto di vista sei felice mentre se guardi la stessa cosa da un altro punto di vista, sei la persona più triste del mondo. La vita è un film, ma nonostante tutto bisogna trovare quei pochi spiccioli che ti permettono di giocare fino all’ultimo“, Lory ha ricordato il padre, morto quando era ancora molto piccola. “Mio padre era un contadino anche se era il più bello di tutti. Mio padre è morto in un incidente quando avevo tre anni e mezzo. E’ venuto un amico a chiamarlo per andare a bere il caffè. Lui e due amici sono andati via. Papà e un altro suo amico sono morti e mia madre, a 25 anni, si è ritrovata da sola con due figli. Il mio destino era segnato. Mia madre non aveva potuto studiare e per lei l’istruzione è sempre stata importante perchè dopo la morte di mio padre, per lei, è stato difficile trovare un lavoro”, spiega la Del Santo che non ricorda di aver ricevuto un bacio dalla madre. “Per lei non non si potevano avere debolezze e io con lei non potevo piangere. Era una donna molto forte e questo suo esempio mi ha illuminata”, aggiunge.

LORY DEL SANTO: “NON MI PIACE VIVERE IN UNA GABBIA D’ORO…”

Dopo la fine degli studi, Lory Del Santo ha progettato la sua “fuga” verso Milano o Roma, le città che considerava i luoghi in cui avrebbe realizzato tutti i suoi sogni. “A Verona ho trovato il mio pigmalione che era sposato e con figli ed era un gentiluomo. Non mi ha mai sfiorata con un dito e voglio dire che esistono anche i gentiluomini nella vita“, racconta Lory. Comincia così la carriera di Lory Del Santo in tv grazie a Renzo Arbore. “Devo molto a lui. All’inizio non dovevo neanche parlare, ma a me andava comunque bene”, svela la Del Santo. Un capitolo importante della vita di Lory è stato l’amore. “Non ho mai incontrato uomini senza soldi. A volte penso che avrei dovuto sposarmi, ma amo la libertà e non amo vivere in una gabbia d’oro solo per dire che è d’oro. Vivere in una prigione per soldi è una vita poco onorevole“, afferma. Tra gli uomini che più l’hanno corteggiata, la Del Santo cita George Harrison.



