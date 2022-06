Lory Del Santo nullafacente? All’Isola dei Famosi nonostante i chiodi nella spalla/ Ecco come si è ferita

Lory Del Santo, problema serio alla spalla all’Isola dei Famosi 2022: il retroscena

Lunedì scorso, a sole tre puntate dalla finale, Lory Del Santo è stata eliminata al televoto dell’Isola dei Famosi 2022. Il suo è stato un percorso complicato e non solo per essere stata spesso mira da critiche feroci degli altri naufraghi, ma – e di questo si è parlato molto poco – anche per importati problemi fisici a una spalla. Nè Lory Del Santo, nè la produzione dell’Isola dei Famosi infatti hanno approfondito la natura del problema alla spalla che le ha impedito di partecipare alle prove fisiche, ma che addirittura le avrebbe procurato sofferenza nella normale vita da naufraga, ponendola in condizioni di non totale parità con gli altri concorrenti (condizioni che ha accettato e sopportato senza mai cercare di impietosire il pubblico o i naufraghi).

Isola dei Famosi 2022, ironia su Lory Del Santo/ Anche il reality si commenta da solo

La redazione de IlSussidiario.net ha avuto modo di visionare alcuni documenti medici di Lory Del Santo che confermano la presenza di un problema serio alla spalla, una recente frattura curata con un intervento chirurgico sostenuto nella prima metà di gennaio 2022 (con tanto di placche e chiodi) che impediva alla naufraga di sostenere prove fisiche e le ha sicuramente creato problemi anche nella normale vita dell’isola. Ecco perché Lory è stata spesso esonerata dalle prove ricompensa e leader tenutesi sull’Isola. Ma come si è fatta male? La regista e attrice, qualche tempo fa, uscendo dal suo appartamento è scivolata sulle scale condominiali rese viscide dall’acqua e dal detersivo usato proprio in quei momenti per lavarle.

Marco Cucolo abbandona l'Isola dei Famosi 2022/ Si ritira dopo l'uscita di Lory Del Santo: cos'è accaduto

Lory Del Santo, la verità dietro al “poco protagonismo” nella vita dei naufraghi

Lory Del Santo è stata spesso criticata dal gruppo per l’essere poco attiva sull’Isola dei Famosi. Qualcuno l’ha anzi accusata di mettersi all’opera solo per “cose inutili”: come dimenticare la lite nata per il rametto con il quale voleva alimentare il fuoco? Eppure la sua attività limitata all’Isola era proprio dovuta a questo problema alla spalla che, effettivamente, le impedisce di fare movimenti bruschi e trasportare cose pesanti.

Nonostante ciò, Lory non si è mai lamentata all’Isola dei Famosi e, anzi, ha affrontato la complicata vita in playa senza mai chiedere di essere trasportata in infermeria, e infatti non c’è mai stata, cosa che non si può dire per tutti i concorrenti, che pur non patendo nella maggior parte dei casi traumi oggettivamente riscontrabili, hanno avuto modo di riprendersi dalla dura vita dell’Isola sfruttando gli agi che – giustamente – l’infermeria poteva offrire per rimetterli in forma. D’altronde c’è chi non ha negato di essersi fatto portare in infermeria per la fame e, quindi, per mangiucchiare qualcosa o riposare meglio, atteggiamento poi scoperto anche da Ilary Blasi e canzonato in diretta all’Isola dei Famosi. E che Lory del Santo non ha mai avuto, dimostrandosi concorrente corretta e di grande dignità.

Lory Del Santo, staff torna sulla gaffe "Lei non ha telefono"/ "Ora tutta la verità!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA