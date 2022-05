Lory Del Santo/ Pesante attacco di Vladimir Luxuria: “Non ti perdono”

Lory Del Santo continua tra alti e bassi la sua avventura a L’Isola dei Famosi 2022. La donna è stata presa di mira da Vladimir Luxuria che ha sottolineato come non ci sarà da parte sua perdono. Ma cosa è successo tra le due? Al centro della contesa ci sono state le parole della nota showgirl quando Nicolas Vaporidis è finito in infermeria, cosa che non è assolutamente piaciuta a Vladimir. Ha attaccato dallo studio così: “Non voglio entrare in merito alle dinamiche, ma non si può gioire dell’assenza di una persona che sta andando in infermeria. Questa non posso perdonargliela”. Nessun vecchio sassolino tra le due che si sono scontrate in maniera indiretta più volte. In questa occasione però non è filtrato malumore per qualcosa detto verso Luxuria, ma per un avvenimento che la vedeva estranea.

Licia Nunez/ A L'Isola dei Famosi perde il sole e rischia di mollare ma...

Lory Del Santo, in crisi a L’Isola dei Famosi

Lory Del Santo, famosissima attrice, regista e showgirl infatti si sta trovando allo stato attuale in una situazione decisamente particolare e difficile da affrontare a L’Isola dei Famosi. Come si avrà avuto sicuramente occasione di notare Lory Del Santo si sta attirando ogni giorno che passa sempre di più odio e dissapori da parte degli altri concorrenti, tutto questo a causa dei suoi atteggiamenti e del fatto che non riesce minimamente a tenersi per sé ciò che pensa. Il fatto che sia sempre chiara nelle sue motivazioni, infatti, spesso e volentieri non viene ben accolto dagli altri concorrenti, che arrivano a giudicarla addirittura eccessivamente polemica, rendendo così la permanenza sull’isola ancora più difficile. Tuttavia, nelle ultime puntate, si sono accesi gli scontri tra Lory Del Santo e Nicolas Vaporidis: l’attrice, infatti, ha dichiarato apertamente che inizialmente l’attore romano era tra i preferiti dell’attrice, avendo visto in lui un’autentica bravura e umiltà d’animo. Nel corso delle puntate, però, Lory Del Santo si è scagliata più volte apertamente contro Nicolas Vaporidis, arrivando addirittura ad imputargli il fatto che questi abbia la tendenza a giudicare qualsiasi cosa ella faccia, rendendo così la sua permanenza via via sempre più complicata e difficile.

Richard Gere/ In arrivo l'ennesimo riconoscimento per una carriera straordinaria

Parlare, ma solo quando non c’è Nicolas Vaporidis

Lory Del Santo si è addirittura ridotta a parlare a L’Isola dei Famosi solo quando è perfettamente sicura di non avere intorno Nicolas Vaporidis, poiché è consapevole del fatto che verrebbe sicuramente attaccata. Quando Ilary Blasi ha chiesto a Nicolas cosa ne pensasse effettivamente di Lory Del Santo, l’attore romano non si è lasciato andare a nessuna diplomazia di sorta, giudicando l’attrice assolutamente falsa, cattiva e lingua biforcuta, accusandola di parlare alle spalle dando giudizi spesso negativi e fuorvianti. Inutile dire che la risposta della Del Santo è stata immediata, arrivando a definire Nicolas Vaporidis una persona che usa strategia solo per ottenere un proprio tornaconto personale. Bisognerà vedere se si appianeranno le divergenze tra i due concorrenti nel corso delle puntate.

LEGGI ANCHE:

GHALI INFIAMMA IL PALCO CON GOOD VIBES/ Gli auguri a Radio Italia Live

© RIPRODUZIONE RISERVATA