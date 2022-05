Lory Del Santo piange per il figlio Devin all’Isola/ “Vorrei mi scrivesse, spero…”

Lory Del Santo piange per il figlio Devin all’Isola dei Famosi

Non mancano momenti di sconforto all’Isola dei Famosi per Lory Del Santo. L’avventura della regista in Honduras continua e al fianco del compagno Marco Cucolo. Entrambi sono riusciti a rimanere in gioco, nonostante le difficoltà e le nomination di queste prime quindici puntate ma le lacrime per la coppia non sono mancate. Negli ultimi giorni, in particolare, la mentre della Del Santo è volata al figlio Devin dopo aver ricevuto un messaggio da casa che, però, non era da parte sua.

In confessionale, ripensando a lui, Lory ha ammesso di sperare di sentirlo presto: “Avrei voluto ricevere questo messaggio da Devin, mio figlio, ho pensato che forse l’Isola è un posto magico dove possono accadere dei miracoli. So che per lui è molto difficile essere dolce o carino”, ha infine spiegato alla telecamera.

Lory Del Santo pensa al figlio Devin all’Isola: le parole di Delia Duran

Ricordiamo che Devin è l’unico figlio di Lory Del Santo ancora in vita. La showgirl ha infatti perso due figli: Conor, nato nel 1986 dalla relazione con Eric Clapton, tragicamente morto a soli 4 anni nel 1991, e Loren, nato nel 1999 e morto suicida nel 2018. Il ragazzo è nato il 23 agosto 1991 dalla relazione della madre con l’imprenditore Silvio Sardi. A seguire le avventure di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi e a riproporre su Instagram questo momento è l’amica Delia Duran che ha così commentato: “Tu sei magnifica!! Noi siamo con te e so che Devin prima o poi si farà sentire!”

