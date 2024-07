Lory Del Santo: “Con Gianni Agnelli non ho mai fatto l’amore”/ “Eric Clapton non mi ha mai dato soldi”

Lory Del Santo da 10 anni è legata a Marco Cucolo, suo giovane compagno: “Stiamo insieme da dieci anni, ci separano trent’anni di età ma io mi sono tranquillizzata. Prima buttavo l’occhio sempre, adesso no, sono come in pensione” racconta a “Storie di donne al bivio”. Nonostante tante relazioni, la showgirl non si è mai unita in matrimonio con nessuno: “Non mi sono mai sposata perché non avevo molta fiducia nelle promesse maschili. Non volevo dipendere da qualcuno, volevo scoprire il mondo e vederlo in tutti i suoi aspetti. Penso che la vita sia come un prisma, la luce crea tanti colori, è scomposta. Ci sono vari colori ma alla fine diventa un arcobaleno”.

Nell’intervista, Lory Del Santo racconta anche le sue credenze più profonde: “Credo nella parola ‘resilienza’, ho imparato da mia madre. A parte quando è morto mio padre, non l’ho più vista piangere. Io volevo prendere da lei questa forza di non abbattersi mai. Lei era convinta che ce l’avrebbe fatta a superare tutte le difficoltà. Lei per me è stata un grande esempio. Anche io ho vissuto grandi dolori e ho pianto tantissimo, spesso sola. Le persone quando piangi non ti capiscono”.

Lory Del Santo: “Con Gianni Agnelli non ho mai fatto l’amore”

Nel corso della sua vita, Lory Del Santo ha avuto una relazione con Eric Clapton, dal quale ebbe il figlio Conor, poi morto tragicamente a soli cinque anni: “Non gli ho mai chiesto denaro, solo dopo aver partorito gli ho chiesto di aiutarmi economicamente perché non potevo lavorare e volevo un aiuto per pagare il mutuo per due-tre mesi. Lui mi ha detto ‘A me non interessano questioni di denaro’ ed è andato via. Dopo mesi ho parlato con il suo agente e lui mi ha dato un aiuto per la baby sitter, sei mesi dopo la nascita di nostro figlio“.

Tanti uomini hanno tenuto nascosta Lory Del Santo: “Mi vedevano come un trofeo, dicevano agli amici ‘guarda con chi sto’. Mi facevano conoscere anche gli amici ma sempre a casa, nelle loro ville, mai in giro. Come ad esempio Gianni Agnelli, mi mandava a prendermi una macchina per portarmi nella sua villa di Torino e lui arrivava in elicottero. Non abbiamo mai fatto l’amore e non ci ha mai neanche provato con me”. Tra gli uomini che hanno provato ad avere un approccio con Lory, anche Giancarlo Giannini e Ugo Tognazzi, ai quali lei ha detto di no: “Ho detto di no a tanti uomini. Erano potenti e famosi e pensavano che bastasse invitarmi per avermi. Invece con me devi impegnarti”.











