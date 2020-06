Lory Del Santo/ “Quarantena con Marco Cucolo? C’è stata qualche ferita, non è facile”

Lory Del Santo è l’ospite speciale della nuova puntata de La Vita in diretta. La regista parte raccontando la sua quarantena con Marco Cuculo, ammettendo che non sono mancati dissapori. “Lui non è mai uscito, è sempre stato in casa dal primo giorno in cui hanno annunciato il problema fino a due tre giorni fa.” racconta, svelando come il compagno avesse effettivamente paura. Per la Del Santo è stata invece diversa: “io ero allarmata ma non terrorizzata. La vita è già dura da se, ho passato davvero tante dolorose situazioni e ormai sono un po’ indifferente, non riesco più ad avere questa paura, sono un po’ neutrale, accetto la vita un po’ come viene anche perché ho grande fiducia nel progresso e nel genere umano. L’uomo è riuscito a moltiplicare questa meraviglia di vivere più a lungo.” E con Cucolo non è mancato qualche litigio: “Qualche piccola ferita c’è stata, anche perché lui non voleva uscire e a casa faceva sempre delivery. Così io gli diceva “ok, paga tu!”, e allora adesso abbiamo delle nuove regole. Possono nascere dei problemi a stare sempre insieme.” ha ammesso.

Lory Del Santo: il ‘no’ a Donald Trump e il rapporto con gli ex

Lory Del Santo ha poi ricordato alcune delle sue storie d’amore più importanti ma anche a qualche flirt finito sul nascere, come quello con l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Si può dire no perché se tu hai una storia non ancora finita io non sono capace di tradire. – racconta la regista, che aggiunge – Ci siamo incontrati in ascensore, fare una liason a piani ho pensato fosse un po’ troppo rischioso, anche perché la mia relazione non andava benissimo ma non era finita. Però lui è stato fantastico, è stato un signore.” In generale poi, su quelli che sono stati i suoi amori racconta: “Con i miei ex rimango sempre positivamente: non riesco ad odiare. Non vedo mai solo il negativo ma anche il positivo e cerco di gonfiarlo.- così conclude – Ed è per questo che alcuni ex ancora mi chiamano.”



