Lory Del Santo si elogia da sola e offende gli opinionisti dopo l’Isola?/ “Non è stata lei”: il retroscena

Sono passati solo pochi giorni dall’addio di Lory Del Santo all’Isola dei Famosi, dopo essere stata eliminata dal pubblico, eppure la regista già è tornata a far parlar di sè. È accaduto nelle ultime ore quando, sul suo profilo Instagram ufficiale, è comparso un post con il seguente messaggio: “Quando le menzogne non venivano cavalcate per ferire le persone innocenti…” Fin qui tutto bene, se non fosse che sotto a questo post hanno iniziato a comparire una serie di commenti scritti sempre da Lory.

L’ex naufraga, probabilmente pensando di copiare ed incollare dei messaggi presumibilmente ricevuti dai fans, ha invece risposto in prima persona sotto il suo stesso post. Commenti in cui Lory si elogia ma anche in cui attacca pesantemente gli opinionisti dell’Isola dei Famosi. Un comportamento che ha scatenato l’ilarità del web ma anche critiche e il sospetto di qualcuno che, dietro un comportamento simile, non ci fosse realmente la Del Santo. Ma qual è, dunque, la verità?

Lory Del Santo ha scritto davvero quei commenti? “Colpa di un collaboratore”

Stando a quanto risulta a noi de ilsussidiario.net, sarebbe stato un collaboratore di Lory Del Santo dall’Italia, e dunque non lei in prima persona, a commettere la gaffe; anche perché lei non sarebbe ancora in possesso del suo telefono. Dunque non sarebbe stata l’ex naufraga a commettere questo errore e a scrivere un commento che sta facendo il giro del web.

In questo, infatti, vengono attaccati i due opinionisti dell’Isola dei Famosi ma, soprattutto, Vladimir Luxuria. Eccolo: “Buongiorno e Bentornata a casa. La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace. Per una conduzione di basso livello. Per un “opinionista” non pervenuto come Nicola Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te. Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere, per renderti regina ovunque tu vada. Metti sù un progetto di lavoro interessante, intrattieni gli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale. Proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao!”

