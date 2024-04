Lory Del Santo: “Sono stata 10 giorni in carcere ma senza nessuna accusa”/ “C’era una super-testimone…”

L’intervista di Lory De Santo a Belve è stata piuttosto ricca di curiosità: dall’attività professionale alla vita privata, diversi sono stati i temi affrontati al cospetto di Francesca Fagnani anche piuttosto lontani nel tempo. In particolare, ad un certo punto della chiacchierata la conduttrice ha incalzato l’attrice a proposito di un caso piuttosto intricato: il presunto arresto per questioni di droga.

Lory Del Santo: “Le donne di oggi imitano gli uomini, cercano il potere”/ “A me le misure non interessano…”

Lory Del Santo ha prontamente smentito qualsiasi tipo di rapporto con droghe e sostanze stupefacenti, spiegando come quell’esperienza dell’arresto sia stata piuttosto surreale oltre che vissuta da innocente. “Non ho mai fumato, non mi sono mai drogata. Sono stata 10 giorni in carcere ma non c’era nessuna accusa, sono stata portata lì per nessuna ragione e non mi potevano spiegare nulla finchè non avrei incontrato questa super-testimone”.

Loren Del Santo, com’è morto il figlio di Lory Del Santo e malattia/ “Col suo suicidio ho sofferto meno”

Lory Del Santo: “Essere incolpati da innocenti è qualcosa di assurdo…”

Lory Del Santo – proseguendo nel suo racconto a Belve – ha spiegato come il suo arresto fosse in un certo senso finalizzato ad un confronto visivo per una testimone per comprendere se effettivamente fosse effettivo un suo coinvolgimento, cosa per l’appunto non riscontrata con conseguente rilascio. “Fortunatamente la persona in questione quando mi ha visto non mi ha riconosciuto quindi sono stata rilasciata. E’ stata una cosa assurda, non importa chi viene arrestato: è come se volessero prendere un insieme di persone per poi arrivare a capire la verità”. L’attrice ha poi concluso: “Essere incolpati da innocenti è qualcosa di assurdo, è stato un errore…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA