Lory Del Santo spietata con Nicolas Vaporidis/ “Geloso e rosicone, non è vero amico”

Lory del Santo è un fiume in piena in queste ultime ore all’Isola dei Famosi 2022. Dopo aver attacco Alessandro Iannoni, la naufraga se l’è presa con un altro concorrente: Nicolas Vaporidis. In questo caso Lory ha espresso dei dubbi circa la sincerità con cui l’attore romano avrebbe approcciato ad Edoardo Tavassi. Infatti non lo ritiene un vero amico di Edoardo, specialmente dopo la dura presa di posizione nei confronti di Mercedesz Henger, con la quale Edoardo stava cominciando a costruire un’amicizia speciale. “Un amico che si mette in mezzo e parla male della donna con cui uno ha avuto un qualcosa, l’amico che si permette di giudicare così brutalmente la donna, secondo me non è un vero amico“, ha tuonato Lory del Santo.

Lory del Santo: “Nicolas Vaporidis rosica ed è geloso”

Insomma Lory del Santo sembra voler mettere tutti in guardia dal comportamento di Nicolas Vaporidis: “Sì perché un vero amico non ti giudica, non ti butta in una fossa, ti dà il tempo di riflettere e di pensare. Un amico che si comporta come si è comportato Nicolas, non è un vero amico di Edoardo”, ha spiegato la concorrente. Poi, Lory, ha aggiunto: “Nicolas è uno geloso, che rosica perché da quando Edoardo ha conosciuto te è stato contento, rideva, tu lo hai fatto muovere, gli hai dato nuovi impulsi. La sua è gelosia e paura di perdere il monopolio su una persona che gli serve”.

