Los Locos, chi è il duo di musica latino americana/ Il primo incontro e il travolgente successo

Los Locos, il primo incontro e la nascita del duo nel 1991

Gli anni ’90 sono stati contrassegnati dall’intramontabile musica dei Los Locos e dalle loro canzoni, dai ritmi ipnotici e travolgenti. Il duo italiano simbolo della musica latino-americana anni ’90, composto da Roberto Boribello detto ‘Borill0’ e Paolo Franchetto, sarà oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone su Rai1 a Oggi è un altro giorno. Sarà la giusta occasione per ripercorrere la loro straordinaria carriera e i loro indimenticabili successi, che hanno fatto ballare un’intera generazione, e che sono tuttora suonati nelle estati italiane e non solo.

Il primo incontro avvenne a Vicenza nel 1982, grazie ad alcuni amici musicisti in comune. Il loro primo contatto fu fondamentale: da quel momento in poi, infatti, i due cantanti unirono le proprie forze e diedero vita ai Los Locos nel 1991. “Tutti e due si suonava nei classici gruppi da cantina. Poi tramite comuni amici musicisti siamo entrati in contatto ed è subito nato un feeling musicale che ci ha portato ad iniziare a lavorare insieme già da subito, inizialmente come produttori di molti altri progetti di svariati generi musicali fino ad approdare al progetto Los Locos“, avevano raccontato al sito Recensiamo Musica.

Los Locos, il successo travolgente: da El Meneaito a Mueve la colita

Il primo album dei Los Locos s’intitola Mambo Mix ed è stato pubblicato nel 1992, un anno dopo la formazione del duo. Nel 1994, poi, arriva il grande successo con il secondo album El Meneaito, che si avvicina maggiormente al mondo dei balli di gruppo abbracciando numerose generazioni. Il singolo El Meneaito è un grande successo e, nel disco, è presente anche la prima versione della Macarena, uno dei brani simbolo dei balli di gruppo.

Nel 1996 incidono poi una cover brasiliana, il Tic Tic Tac, che si rivelerà un successo planetario e che li porterà a tenere numerosi concerti in giro per il mondo. Nel 2001, poi, arriva il singolo La Mamba, il cui lato B contiene il tormentone Mueve la Colita, divenuto un grande classico. I Los Locos hanno portato la loro spumeggiante musica anche in tv, dove sono stati ospiti di programmi quali Domenica In, Buona Domenica, il Festivalbar, Canzonissime e non solo. Hanno preso parte anche a I migliori anni e a diverse edizioni de L’anno che verrà su Rai1.

