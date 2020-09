Lotito vs tifoso/ Audio: “Colletta per Kumbulla? Mettici tua moglie e tua sorella”

Scontro tra Claudio Lotito ed un tifoso per Kumbulla. Nelle ultime ore è diventato virale un video, più che altro un audio, che vede protagonista il patron della Lazio ed un sostenitore della compagine capitolina. Come ben sappiamo, Marash Kumbulla è stato un obiettivo dei biancocelesti per diverso tempo, ma negli ultimi due giorni la Roma ha sbaragliato la concorrenza ed ha ufficializzato l’acquisto del centrale difensivo, prelevato dall’Hellas Verona per 13,5 milioni più 3,5 milioni, oltre ai cartellini di Cetin, Cancellieri e Diaby. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 2025 a cifre importanti. Un’offerta non pareggiata o superata dalla Lazio, che ha deciso di puntare su altri profili. E molti tifosi non l’hanno mandata giù, in particolare quello che ha contattato telefonicamente Claudio Lotito…

LOTITO VS TIFOSO PER KUMBULLA: IL VIDEO

Nel video divenuto virale sui social network, si sente il tifoso esordire così: «Buonasera presidente Lotito, ma Kumbulla ci faceva schifo a noi?». Claudio Lotito, evidentemente all’ennesima chiamata da parte dei tifosi bianconcelesti, ha reagito: «Ancora? Ma non hai un c*zzo da fare?». Il tifoso si è dunque lamentato per il mancato acquisto di Kumbulla, pagato poco tutto sommato. Ma la reazione del patron biancoceleste è netta: «Metti i soldi se ce li hai, che c*zzo vuoi». Risposta al vetriolo da parte del sostenitore laziale: «Se ce lo diceva, la facevamo una colletta». E, prima di chiudere la chiamata, l’affondo di Lotito: «Bravo, la colletta, mettici anche tua moglie e tua sorella». Qui di seguito l’audio della conversazione





