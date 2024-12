DIRETTA TRAPANI TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

È dietro l’angolo la diretta Trapani Trento, gli Shark sognano davvero di fare il colpo grosso e provare a prendersi se non altro la qualificazione ai playoff e magari la semifinale, come già “anticipato” dal presidente Valerio Antonini. La storia della Sicilia nel nostro basket purtroppo non è troppo estesa: la stessa Trapani, con una società diversa, aveva disputato uno storico campionato di Serie A1 all’inizio degli anni Novanta ma per il resto non sono troppe le compagini che siano riuscite a entrare nell’immaginario collettivo, per esempio ci sono zero finali disputate da rappresentanti dall’isola del nostro Paese.

Merita però una citazione Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: una società che ha avuto diversi progetti e ragioni sociali e che tra il 2010 e 2016 è stata in LegaDue timbrando anche i playoff nelle prime quattro stagioni. Nel 2013 il grande sogno: primo posto in regular season, ma purtroppo anche in quel caso si passava dalla post season e Barcellona Pozzo di Gotto era stata eliminata subito, perdendo 0-3 proprio contro Trento. Eppure si tratta di una squadra che ha saputo lasciare il suo segno, come ora sognano di farlo gli Shark: la stagione sarà lunga e una delle sue tappe è la partita di oggi, scopriamo insieme come andrà perché la diretta Trapani Trento prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

C’è grande attesa per la diretta Trapani Trento, il big match che domenica 15 dicembre, alle ore 18:15, si gioca per la 11^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: si affrontano di fatto prima e seconda della classifica, due squadre che stanno davvero facendo le onde. In particolar modo Trento, che in settimana si è rimessa in corsa anche in Eurocup ma che soprattutto sta dominando in campionato: ha sofferto a Scafati ma ha vinto un’altra volta, adesso parliamo di dieci successi consecutivi per aprire la Serie A1 e dunque di una striscia straordinaria, la cui integrità verrà messa a dura prova stasera al Pala Shark.

Trapani infatti è squadra vera, e lo ha dimostrato in più di un’occasione: vittoria anche sul parquet di Pistoia, il dato parla di otto affermazioni a fronte di due soli successi per una neopromossa che non ha mai nascosto le sue ambizioni, ma che le sta confermando sul campo e dunque dimostra che alle parole ha fatto seguire i fatti, che sono bellissimi. La diretta Trapani Trento, lo speriamo, sarà entusiasmante: noi aspettiamo che la partita si giochi, nel frattempo proviamo ad analizzare in maniera più approfondita alcuni dei suoi aspetti principali che certamente non sono pochi.

DIRETTA TRAPANI TRENTO: SI FA MEGLIO DEL PREVISTO

Il primo dato di cui parlare nella diretta Trapani Trento è sicuramente quello della sorpresa: non ci aspettavamo davvero che Dolomiti Energia e Shark potessero fare così bene, certo stiamo parlando di due squadre che potevamo pensare in zona playoff anche in maniera costante ma la prova del campo ci ha detto che, a prescindere dalle avversarie affrontate, sia Trento che Trapani sono andate oltre le più rosee aspettative, di fatto hanno già strappato il pass per la Final Eight di Coppa Italia e adesso vogliono cementare la loro posizione, dovendo stare attenti perché una vittoria siciliana consentirebbe a Jasmin Repesa di lottare per la vittoria della regular season.

Certamente è ancora presto per fare discorsi di questo genere, ma non possiamo nascondere l’ammirazione per queste due squadre che, almeno in questa fase del campionato di Serie A1, stanno sovvertendo le gerarchie: il fatto che Trento sia ancora imbattuta nonostante gli impegni di Eurocup la dice lunga sulla qualità del roster ma anche sulle capacità gestionali e motivazionali di Paolo Galbiati, mentre Jasmin Repesa è un allenatore ormai conosciuto che aveva fatto benissimo in altre piazze non al top (si pensi alla Pesaro portata in finale di Coppa Italia), sarà dunque una sfida molto bella e noi non vediamo l’ora di scoprire chi si prenderà la vittoria nella diretta Trapani Trento.