Un episodio choc quello avvenuto nella giornata di ieri presso lo stazione di Pioltello, in provincia di Milano: un lottatore di MMA ha staccato a morsi il dito di un passeggero del treno. A riportare la notizia sono stati diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, che racconta di un ragazzo di 29 anni, protagonista di un’aggressione assurda, tra l’altro avvenuta ai danni di uno sconosciuto a quanto sembra per futili motivi.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 agosto 2024, un lottatore di MMA, uno degli sport da combattimento più diffusi, le cosiddette arti marziali miste che utilizzano sia i calci che i pugni ma anche “colpi volanti”, avrebbe deciso di aggredire a caso alcuni passeggeri di un treno, e a uno di loro gli avrebbe anche “mangiato” un dito, staccandoglielo letteralmente a morsi. A ricostruire la vicenda sono stati gli uomini della Procura secondo cui il 29enne che ha staccato a morsi un dito lottatore delle MMA, sarebbe salito su un treno a Lambrate, diretto verso Brescia.

LOTTATORE MMA STACCA DITO A MORSI A 27ENNE: COSA È SUCCESSO

Una presenza che non è passata inosservata visto che lo stesso giovane era senza maglietta e in stato di evidente alterazione al punto che avrebbe iniziato a colpire i finestrini del treno. Mentre il convoglio stava arrivando in stazione a Pioltello ha quindi iniziato ad aggredire alcuni passeggeri fra cui un ragazzo di 27 anni che ha provato a bloccarlo, ricevendo appunto un tremendo morso al dito che gliel’ha letteralmente staccato.

Qualcuno ha fortunatamente allertato i soccorsi e le autorità, e il giovane ferito è stato soccorso in codice rosso e portato all’ospedale San Raffaele dove ha ricevuto una prognosi di 60 giorni. Diverso il destino per il 29enne lottatore che è invece stato arrestato e accusato di lesioni gravissime, resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio

