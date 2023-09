Lotteria degli scontrini 2023/ Arriva quella istantanea: c’è tempo fino a ottobre (18 settembre)

La lotteria degli scontrini è stata una sicura novità nell’ambito dell’incentiva l’utilizzo del pagamento elettronico e del rafforzamento dell’obbligo del post per gli esercenti. Tuttavia il sistema sta per vedere l’introduzione di una nuova modalità istantanea che andrebbe ad aggiungersi alle estensioni posticipate delle estrazioni. I clienti dunque dovranno effettuare i pagamenti elettronici attraverso l’utilizzo di carte elettroniche dopo aver scaricato una app dedicata, Ma anche i commercianti dovranno necessariamente adeguare il registratore di cassa telematici centro il mese di ottobre 2023, in questo modo sarà possibile ottenere un bonus registratore telematico per le spese sostenute.

Lotteria degli scontrini 2023: modifiche in vista

Sto per nascere la lotteria scontrini istantanea che verrà presto attuata nella sua fase operativa attraverso l’approvazione del garante della privacy. In questo modo di commercianti dovranno adeguare i loro registratori di cassa telematici per permettere ai clienti di partecipare all’estrazione al minuto e vincere premi istantanei. Questa modalità si aggiunge alla già esistente l’utero degli scontrini che prevede estrazioni in differita: la periodicità delle stesse è mensile, settimanale e annuale ed offre premi sia a coloro che utilizzano le carte per i pagamenti elettronici che ai venditori che accettano di aderire al sistema.

Lotteria degli scontrini 2023: Come partecipare

Tutti i clienti che vogliono partecipare alla lotteria degli scontrini standard oppure a quella istantanea dovranno effettuare un pagamento con un metodo elettronico e si prende il codice lotteria che dovrà essere acquisito con i mezzi elettronici di cassa al momento dell’acquisto.

Coloro che non hanno ancora generato il proprio codice sarà possibile fare l’iscrizione direttamente dal sito web dedicato al gioco della lotteria degli scontrini.

La lotteria scontrini istantanea ha ottenuto l’approvazione del garante della privacy e adesso in fase di preparazione. Per partecipare agli utenti dovranno scaricare l’app gioco legale e autenticarsi tramite spid oppure Cie.

Ciascun acquirente a 30 giorni per riscattare il premio presso gli esercizi autorizzati, previa compilazione di un questionario.











