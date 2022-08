Lotteria degli scontrini 25 agosto, estrazione settimanale/ Codici vincenti e premi

Si è tenuta oggi, giovedì 25 agosto, la nuova estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini 2022. Sono stati ben 15 i premi in palio che sono stati attribuiti ai soggetti acquirenti che partecipano alla lotteria. I premi diventano invece 30 se si considerano anche quelli a favore degli esercenti. Ma chi ha vinto in questa nuova estrazione? Andiamo a vedere tutti i codici vincenti della quarta estrazione settimanale del mese di agosto e scopriamo quali sono i relativi premi.

Come ogni giovedì, anche oggi 25 agosto si è tenuta l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini 2022. In questo caso, l’estrazione era relativa alle spese effettuate dal 15 al 21 agosto 2022. I premi assegnati sono stati in totale 30: 15 dal valore di 25 mila euro per gli acquirenti e 15 da 5 mila euro per gli esercenti. I 15 codici estratti, come possiamo vedere sul sito del Governo, sono relativi ad esercizi di prossimità per la maggior parte ma troviamo anche tra i vincenti scontrini emessi presso supermercati, catene commerciali e altri negozi della Grande Distribuzione Organizzata.

Lotteria degli Scontrini 2022: i codici vincenti

Come si partecipa all’estrazione della Lotteria degli scontrini? È necessario avere il proprio codice di lotteria, che corrisponde a una serie di numeri e lettere attribuita in base al proprio codice fiscale. Si devono poi effettuare acquisti validi da esercenti fisici per poter partecipare alle estrazioni settimanali, che si tengono ogni giovedì del mese. Quelle mensili si tengono inoltre ogni secondo giovedì del mese.

Vediamo quali sono i 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale del 25 agosto 2022: 1427-0129 53SNS300226 00740036; 1062-0019 99MEY051868; 0179-0010 3BSDP000931 05700006; 0568-0032 99IEC004030; 1351-0004 99SEA001933 00230002; 0518-0004 3BSDP002076 03710001; 1129-0018 3BSDP001131 03000006; 1195-0185 99MEY035014; 1054-0077 99MEY046249; 1037-0463 3BIWB004328; 0153-0018 53SNS300873 02150008; 1426-0123 53SNS300769 20430021; 1213-0086 88I24007753; 1449-0007 53SNS300580 00200011; 1117-0288 2CITP002716.

