Risponde al primissimo appello settimanale – ovviamente oggi, martedì 15 ottobre 2024 – del Lotto il sempre amato e partecipato Simbolotto che in serata ci porterà verso cinque simboli fortunati che potrebbero tradursi in qualche importante premio per alcuni tra voi carissimi giocatori e affezionati lettori de ilSussidiario.net: se ci seguite con frequenza saprete benissimo che questa sera assisteremo in diretta al sorteggio che si terrà nella sala estrattiva Sisal di Roma con l’obiettivo di rendervi più semplice la ricerca dei simboli vincenti del Simbolotto e – soprattutto – la scoperta dei premi che la sorte potrebbe avervi riservato!

Se non aveste nessuna idea di quello di cui stiamo parlando, mettetevi comodi perché ci teniamo a farvi sapere che il Simbolotto è un concorso che ogni settimana segue (in tutti e quattro i suoi appuntamenti, tra martedì, giovedì, venerdì e sabato) il Lotto per regalare qualche piccolo premio a centinaia e centinaia di giocatori; il tutto in modo assolutamente gratuito dato che chiunque vorrà misurarsi con questo colorato gioco non dovrà spendere neppure un centesimo, sempre fermo restando che i premi in palio – ovviamente se vinti – vi verranno interamente accreditati senza nessuno tipo di limite.

COME GIOCARE AL GRATUITO SIMBOLOTTO: DALLA RUOTA GIUSTA DEL LOTTO, ALLA DOPPIA SCOMMESSA

Forse (lo capiamo) ora sarete più confusi di prima all’idea di un gioco come il Simbolotto del tutto gratuito, ma approfondendo le regole permetteteci di tornare un attimo indietro per precisare che – in realtà – l’unico modo per partecipare al sorteggio sarà quello di giocare anche (e in primo luogo) al Lotto: in questo caso dovrete spendere almeno 1 euro, ma di contro vi troverete davanti a due differenti schedine con (sempre potenziali) premi indipendenti l’una dall’altra in una sorta di doppia scommessa.

Infine, non ci resta che ricordarvi – chiudendo così le regole del Simbolotto – che nella scelta della ruota su cui puntare nel Lotto dovrete cercare quella che riporta al suo fianco la piccola ‘S’ stilizzata: attualmente è quella di Roma, ma in realtà varierà di mese in mese (e ve lo ricorderemo ovviamente a tempo debito!) in un lungo ed articolato viaggio nazionale che approderà in tutti i principali capoluoghi regionali del nostro bellissimo paese!