TOCCA AL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO COL SUO SUPER JACKPOT

Nel vostro futuro c’è una bella vincita al Superenalotto? State per scoprirlo, perché l’estrazione dei numeri vincenti si è tenuta poco fa e, dunque, è arrivato il momento di scoprire la sestina fortunata e se avete vinto. I premi possono essere riscossi attraverso i punti di vendita fisici che sono dislocati nella penisola, ma è fondamentale che conserviate lo scontrino di gioco originale e tenendolo integro, perché la ricevuta è l’unico titolo che vi consente di ottenere il pagamento del premio vinto.

Sul sito ufficiale del gioco è presente un elenco per regione, in ordine alfabetico, dei punti di pagamento Sisal a cui rivolgersi per fare la richiesta di riscossione del premio. In alcuni casi, il pagamento può avvenire anche online, ma dipende dall’importo vinto. Ora però bisogna pensare ai numeri vincenti prima di ritrovarci con le combinazioni fortunate di Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto n. 163 del 12/10/2024

Combinazione Vincente

13 – 51 – 11 – 22 – 16 – 42

Numero Jolly

37

SUPERSTAR

47

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, CRESCE L’ATTESA PER L’ESTRAZIONE!

Lotto, 10eLotto e Superenalotto fanno poker oggi, sabato 12 ottobre 2024, con la nuova estrazione, essendo la quarta della settimana. Il weekend è arrivato, ma prima di pensare a cosa organizzare, c’è un concorso Sisal da seguire per scoprire i numeri vincenti che potrebbero regalare delle vincite in grado di stravolgervi non solo la serata, ma pure la vita. In attesa di scoprire tutte le combinazioni fortunate, approfondiamo il tema delle statistiche, che può tornare utile per fare le scelte riguardo i numeri.

Il ritardatario per eccellenza del Lotto è il 31 su Genova, che ha accumulato 131 assenze. Al secondo posto, invece, si trova il 56 su Venezia, che invece ha saltato 103 estrazioni. Al terzo posto, invece, c’è un numero che non è neppure centenario: si tratta del 12 su Genova, che è a quota 98 ritardi, due in più del 69 su Venezia, che è quindi al quarto posto. A sua volta è avanti di una lunghezza sul 22 su Firenze.

Estrazione 10eLotto n° 164 del 12/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni e Lotto n° 164 del 12/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

LE ULTIME QUOTE E IL NUOVO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il primo gioco che si prenderà la scena sarà il Superenalotto, perché i suoi numeri vincenti sono di solito i primi ad uscire nella serata di estrazioni. In realtà, l’attenzione che attira è legato anche all’importo del Jackpot, visto che è arrivato a 88,3 milioni di euro, non essendoci stato alcun vincitore per quanto riguarda il tanto ambito “6”. Ma comunque ci sono state vincite importanti nell’estrazione di venerdì.

Le quote, infatti, parlano chiaro: sono stati vinti 32.520,45 euro grazie alla categoria “5”, centrata da quattro giocate. La seconda vincita più importante della giornata di ieri è quella che ha riservato la categoria “3 stella”, che comprende 64 giocate fortunate, ognuna delle quali garantisce un premio di 3.384,00 euro. Chissà se ci sarà il tanto atteso 6, che manca da oltre un anno: con l’ultimo furono vinti 101,5 milioni di euro a Napoli.

LE CONFESSIONI DI MORATA E LA SMORFIA NAPOLETANA

Per trovare ispirazione con una nuova estrazione alle porte ci si può affidare alla Smorfia napoletana, che torna sempre utile, non solo per interpretare i sogni. L’attualità arriva in aiuto, in questo caso ci sono le dichiarazioni di Alvaro Morata che ha confessato di aver sofferto di depressione e attacchi di panico. Anche per questo ha deciso di lasciare la Spagna e di tornare in Italia, nel frattempo però si è separato dalla moglie Alice Campello.

Il riferimento all’Italia c’è nell’1, associato al nostro Paese, mentre il concetto di famiglia è rappresentato dal 9, figliolanza, per la quale l’ex moglie dell’attaccante del Milan si è trasferita a Milano. Chiaramente non può mancare il 29, padre dei bambini, ma sembrano coerenti anche 90, la paura, e 65 il pianto. Ecco, questo potrebbe essere uno spunto per sottoporre a questa tradizione partenopea altre vicende per trasformarle in numeri da giocare…