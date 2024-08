NUOVO ASSALTO AI PREMI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Il modo migliore per avvicinarsi alle estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto è senza dubbio quello di spulciare le quote, con tutti i premi e le vincite dell’ultimo concorso prima di concentrarsi sui nuovi numeri vincenti. Partiamo dal primo gioco, che martedì ha fatto esultare Calabria e Campania, dove sono state registrate le due vincite più alte della serata, con 23.750 euro che sono andati a Cittanova (Reggio Calabria) e a Pastorano (Caserta), in entrambi i casi con un terno e tre ambi.

Ma ha fatto festa anche il Piemonte, visto che la stessa vincita è stata realizzata a Vogogna (Verbano-Cusio-Ossola). Agipronews, tracciando un bilancio dei premi, segnala che l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per oltre 4 milioni di euro, nel complesso 745,2 milioni di euro da inizio anno.

La sostanza non cambia per quanto riguarda l’altro gioco, visto che è stato fatto un bel colpo a Botticino (Brescia), dove è stato vinto un bel milione di euro con un 9 Oro, mentre a Milano ci si è “fermati” a 100mila euro con il 9 Doppio Oro. Nell’hinterland milanese sono stati vinti anche 20mila euro, in particolare a Cerro Maggiore con un 8 Doppio Oro.

Non è andata male neppure a chi ha centrato 9 Oro a Penna Sant’Andrea, visto che il premio è di 50mila euro. La metà è stata vinta a Sassari con un 6 Oro. Dunque, l’ultimo concorso del 10eLotto ha donato premi per oltre 24,1 milioni di euro, in totale oltre 2,2 miliardi di euro nel 2024.

Superenalotto n. 121 del 1/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 122 del 1/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 122 del 1/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT SUPERA I 55 MILIONI DI EURO…

Chi vuole tentare la fortuna per vincere il Jackpot del Superenalotto sappia che in ballo ci sono 55,8 milioni di euro nell’estrazione di oggi, visto che in quella di martedì non c’è stato alcun 6. Non sono mancate vincite interessanti, basti pensare ai due fortunati che hanno centrato il 4 stella, ottenendo 25.581,00 euro ciascuno.

Ci sono poi ben 12 punti 5 che hanno fruttato 14.043,80 euro a coloro che hanno centrato queste vincite. Invece, c’è chi ha realizzato il 3 stella e può pensare alla riscossione di 2.088,00 euro: in questo caso le schedine fortunate sono 118.

Ci sono chiaramente altri premi in ballo dall’analisi delle quote, altre sei categorie di vincita che riservano vincite minori, ma con cui potersi togliere delle piccole soddisfazioni. Di sicuro, l’auspicio comune è di realizzare un 6 visto che manca dal 10 maggio scorso, quando venne realizzato a Napoli dove furono vinti 101,5 milioni di euro.

UN POKER DI NUMERI DALLA SMORFIA NAPOLETANA…

C’è però chi non si è ancora “attrezzato” a dovere per gli appuntamenti di oggi con la fortuna, motivo per il quale bisogna risolvere subito il “problema” effettuando le giocate. Siete a corto di ispirazione per scegliere i numeri da giocare? Per fortuna potete contare sulla Smorfia napoletana, ma non fatevi prendere dall’ansia se non avete neppure sogni da interpretare, perché la tradizione partenopea può tornarvi utile anche per trasformare casi d’attualità in numeri da giocare.

Prendiamo il caso di Simona Ventura e Giovanni Terzi, freschi di matrimonio e partiti per il loro viaggio di nozze. Possiamo partire dall’1, visto che hanno deciso di restare in Italia, ma ovviamente devono essere protagonisti anche i numeri 63 e 20, perché il primo rappresenta la sposa, l’altro la festa, quella con cui hanno celebrato il loro amore. Infine, c’è l’82, la tavola imbandita, quella attorno a cui si sono riuniti gli invitati per la festa.