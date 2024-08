Un nuovo mese è iniziato e porta con sé una nuova estrazione del Simbolotto, che per l’occasione come di consueto cambia la sua ruota di riferimento. Oggi, giovedì 1 agosto 2024, per partecipare, non bisognerà più giocare una schedina del Lotto in quella Nazionale, bensì in quella di Genova. È importante tenerlo a mente, perché viceversa si verrebbe esclusi dal concorso e dunque non si correrebbe per nessuno dei premi in palio. È praticamente l’unica condizione di questo gioco piuttosto semplice e molto automatizzato, che non prevede la possibilità di scegliere la cinquina di simboli e numeri assegnati.

È probabilmente anche per questo che il concorso in questione, ormai da tempo, viene apprezzato da tantissimi giocatori, che non rinunciano a partecipare, selezionando proprio quella ruota del Lotto di volta in volta contrassegnata con la lettera “S”. Anche perché non costa nulla: la spesa è di un solo euro, ovvero quella corrispondente alla giocata del gioco principale. In compenso, se ne possono vincere 10 mila, anche se bisogna essere molto fortunati.

Simbolotto, qualche curiosità: i simboli e numeri più fortunati

La storia del Simbolotto è lunga e ad ogni estrazione si arricchisce di qualche curiosità in più, che i più assidui giocatori sicuramente non vogliono perdersi. È ad esempio possibile attraverso le statistiche scoprire qual è il simbolo e numero che di recente compare più frequente e per cui è possibile esultare nel caso in cui dovesse comparire casualmente nella nostra schedina. Si tratta del Cerino (18), che è apparso ben 109 volte; seguito dall’Elica (33) che invece ne conta una in meno. Sono però molti i centenari di quest’anno: la Rana (13), la Gatta (3), il Diamante (29), il Soldato (12) e il Vaso (7).

Una piccola curiosità: nessuno di questi c’era nella combinazione vincente dello scorso appuntamento, l’ultimo di luglio, quando la cinquina è stata Risata (19) – Braghe (8) – Forbici (39) – Mano (5) – Prigione (44). Non resta che aspettare per scoprire cosa accadrà invece oggi.