I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

L’afa che entra dalle finestre si sta facendo sempre più opprimente ma allo scattare delle ore 20 un lieve brezza fresca sembra irrompere in questa serata: si tratta della Dea Bendata che porta con se tutti e 6 i numeri vincenti del Superenalotto, oggi – martedì 30 luglio 2024 – custodi e protettori di un jackpot che vale la bellezza di 55 milioni di euro! Mentre vi indaffarate per cercare la vostra schedina, noi ne approfittiamo per ricordarvi che quando ci sono dei ricchi premi in palio la prudenza non è mai troppa e – dopo aver ovviamente dato un’occhiata alla combinazione vincente che noi vi riportiamo qua sotto – un secondo controllo sul sito ufficiale del gioco oppure sul portale dell’Agenzia Dogane e Monopoli potrebbe riservarvi una sorpresa inattesa!

Preparandoci a scoprire anche i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto (che arriveranno tra pochissimo!) vi lasciamo subito alla sestina vincente del Superenalotto, ma non senza augurarvi ancora buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 120 del 30/07/2024

Combinazione Vincente

22 – 54 – 34 – 13 – 77 – 11

Numero Jolly

35

SUPERSTAR

72

LOTTO E SUPERENALOTTO: PRESTO LE NUOVE ESTRAZIONI

Luglio ormai è agli sgoccioli e seppur ci rimanga ancora una (quasi certamente calda) giornata da vivere prima di abbracciare agosto, il Lotto – sempre accompagnato settimanalmente dal 10eLotto e dal Superenalotto con il suo ricco jackpot – si prepara a salutarci proprio nella giornata di oggi, martedì 30 luglio 2024. Come sempre l’appuntamento con le estrazioni è fissato per le ore 20 e – se ci seguite tutti i giorni lo saprete sicuramente – noi rimarremo qui in attesa per riportarvi tra queste righe tutte le varie combinazioni vincenti, sperando possano donarvi un qualche premio che vi cambierà la vita!

Se pensate che stiamo esagerando, seguiteci un attimo nel viaggio tra le quote degli ultimi due concorsi – quelli di venerdì 26 e sabato 27 luglio 2024 – perché in Lombardia (per esempio) nel concorso sono stati vinti in soli due giorni più di 128mila euro, in larga parte in provincia di Brescia; così come nel romano un singolo giocatore fortunatissimo ne ha vinti ben 52mila! Ironicamente anche il 10eLotto – sempre tra venerdì e sabato – ha premiato sia la Lombardia con un bottino totale di oltre 57mila euro vinti da sei differenti giocatori; che la Sicilia con 42mila euro tondi.

Estrazione 10eLotto n° 121 del 30/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 121 del 30/07/2024

Ruota Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

OGGI IN PALIO NEL SUPERENALOTTO UN NUOVO JACKPOT MILIONARIO: QUANTO VALE?

Ma se vi parliamo di premi non possiamo che lasciare uno spazio maggiore al Superenalotto sia perché – da un lato – mette in palio un jackpot (a dir poco) da sogno, sia perché – dall’altro lato – nel corso del concorso di sabato ha assegnato un premio decisamente alto: parliamo di ben 182.818,16 euro vinti da quell’unico giocatore che è riuscito ad indovinare 5 tra i 6 numeri protagonisti dell’estrazione; con un totale di oltre 4,4 milioni di euro assegnati ai più di 630mila vincitori!

Facendo un passetto indietro siamo certi che molti (se non tutti!) tra voi carissimi lettori vi starete chiedendo quanto ci sia in palio oggi: per quanto riguarda i premi ‘minori’ la risposta è che sono imprevedibili, perché dipende sempre da quanti altri indovineranno una determinata combinazione; mentre se ci soffermiamo sul jackpot del Superenalotto allora possiamo dirvi che oggi è salito a quota 55 milioni di euro!

INIZIO L’ESODO ESTIVO: I NUMERI DELLA SMORFIA ‘VACANZIERA’ 10ELOTTO E SUPERENALOTTO

Ora, immaginando che qualcuno tra voi carissimi lettori stia ancora aspettando di piazzare la sua scommessa tra 10eLotto e Superenalotto, apriamo l’ultima parte di questo articolo, sempre dedicata alla simpatica Smorfia Napoletana: un sistema – nel caso non lo conosciate – che vi permetterà di ottenere una serie di numeri partendo da un qualsiasi racconto. Oggi (poi arriveremo ai numeri) ci soffermiamo sull’esodo estivo che questo fine settimana raggiungerà uno dei picchi più alti di partenze per le vacanze, vera e propria tappa obbligatoria per noi italiani.

I numeri smorfieschi sono parecchi a partire dal trio 23-62-56, collegato all’estate, alle vacanze e al weekend; ma più nel dettaglio collegati alla parola ‘estate’ ci sono anche il 71 (per chi sceglie il mare) e il 4 (per i montanari), così come collegati a ‘vacanze’ troviamo – sempre per mare e montagna – anche la coppia 16-24 e visto che li abbiamo già nominati più volte sappiate anche che l’1 e il 70 sono associati proprio a ‘mare’ e ‘montagna’. Correte a compilare la vostre schedine del Superenalotto, noi vi aspettiamo tra queste righe per riportarvi – tra qualche ora – tutti i numeri e le combinazioni vincenti!